Denis Bégin faisait jusqu'à tout récemment partie des 25 criminels les plus dangereux et les plus recherchés sur la liste du programme BOLO. Il est maintenant le suspect principal dans l'affaire de l'incendie criminel d'un immeuble du Vieux-Montréal qui a fait sept morts en mars dernier.

Le profil criminel de Denis Bégin, surnommé le « tueur de l'Halloween », est à glacer le sang, selon des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

L'homme de 63 ans, originaire de Gatineau, avait reçu ce surnom après avoir été reconnu coupable, le 8 mai 2003, de l'assassinat de Riccardo Jezzi, survenu 10 ans plus tôt, le 31 octobre 1993, durant une fête d'Halloween dans un bar de Montréal.

Bégin portait un masque de gardien de but comme celui du personnage de Jason Voorhees dans la série de films Vendredi 13 quand il avait ouvert le feu parmi les fêtards et abattu sa victime à coups de fusil de calibre 12 tronçonné.

Radio-Canada a pu confirmer, comme l'a d'abord révélé La Presse, que le meurtrier est le principal suspect identifié par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis plusieurs semaines dans le dossier de l'incendie meurtrier du Vieux-Montréal.

Selon nos informations, une preuve circonstancielle obtenue grâce à des caméras de surveillance du secteur le montrerait en train de quitter les lieux rapidement après l'apparition de flammes consécutive à une explosion.

En cavale depuis quatre ans après son évasion d'une prison à sécurité minimale, il a été rattrapé par le SPVM en mai dernier en marge de l'enquête sur l'incendie, pour lequel il n'est toujours pas accusé. Denis Bégin avait utilisé une fausse identité pour échapper aux policiers jusqu'au moment de son arrestation, survenue dans le sud-ouest de la métropole.

Ouvrir en mode plein écran Le grave incendie qui a coûté la vie à sept personnes en mars dernier est traité comme un incendie criminel. La section des homicides du SPVM s'occupe de ce dossier. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Passé violent

Six documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada confirment le profil de danger public de Denis Bégin. On y apprend qu'il avait été dénoncé en 1995 par sa femme de l'époque pour le meurtre sanglant de Riccardo Jezzi.

Cette dernière était passée aux aveux après avoir porté plainte pour violence conjugale et s'être enfuie avec leurs deux enfants. Elle avait déclaré aux policiers qu'elle avait été battue, étranglée au point de perdre connaissance et agressée sexuellement à plusieurs reprises en plus d'avoir été menacée.

Condamné une première fois, Bégin avait pu obtenir un autre procès après avoir fait appel de la décision de première instance. Ce n'est qu'en mai 2003, au terme d'un deuxième procès, qu'il a finalement été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, pour le meurtre commis une décennie plus tôt.

Toutefois, son passé judiciaire avait débuté bien avant la soirée meurtrière du 31 octobre 1993.

Déjà en 1979, Bégin avait été impliqué dans des incendies criminels, selon la Commission des libérations conditionnelles. On trouve à votre fiche criminelle, qui a débuté en 1979, des crimes pour incendie ainsi que plusieurs reliés à la fraude, au vol et d'autres en lien avec la conduite d'un véhicule et la garde ou le contrôle en état d'ébriété , écrit-on à son sujet.

Durant les années qui ont suivi son emprisonnement dans un pénitencier à sécurité maximale, en 2003, il a été qualifié à deux reprises de psychopathe lors d'une évaluation par un psychiatre.

La violence et la manipulation étaient perçues chez vous comme des méthodes légitimes pour régler les situations conflictuelles avec autrui et pour parvenir à vos fins , avaient évalué les commissaires par écrit.

La récente évaluation psychologique, réalisée en janvier 2008, fait état d'un diagnostic de trouble de la personnalité mixte. La psychologue met également en relief vos troubles de la personnalité narcissique et antisociale qui sont encore bien présents et qui se traduisent à la fois dans votre discours et dans votre attitude et vos comportements. Elle notait que vos capacités d'introspection sont limitées et que vous faites preuve de rigidité , indique le rapport d'évaluation de la Commission des libérations conditionnelles du 19 mars 2008.

Vous vous êtes qualifié à l'échelle de psychopathie de Hare, ce qui représente un risque élevé, fréquent et rapide de récidive violente.

En juin 2015, il a été transféré vers l'établissement Leclerc à sécurité minimale de Laval. Un an plus tard, il a échoué dans une première tentative d'évasion.

Vos comportements démontrent une tendance à rechercher le pouvoir et le contrôle, utilisant à l'occasion le mensonge et la manipulation tout en tirant profit de l'ambiguïté que vous engendrez, au détriment de l'honnêteté, de la transparence et de la franchise.

Après plusieurs tentatives, c'est au mois de février 2019 qu'il est finalement parvenu à s'échapper avec un complice. C'est le personnel du centre de détention qui a remarqué son absence lors du dénombrement quotidien des détenus pour le dîner.

Bégin était en cavale jusqu'à son arrestation pour évasion en mai 2023.

Le SPVM n'a pas voulu commenter le reportage de La Presse ainsi que les informations obtenues par Radio-Canada.

L’enquête se poursuit. Cela étant dit, le SPVM ne commente jamais, sauf rares exceptions, les enquêtes en cours de manière détaillée, et ce, afin de ne pas nuire à leur déroulement , a déclaré Mélanie Bergeron, agente de communications du SPVM .

L'avocate qui représente Denis Bégin depuis mai dernier, soit lorsqu'il est retourné devant le tribunal, n'a pas rappelé Radio-Canada.

Avec la collaboration de Charles Lalande, journaliste aux affaires criminelles à ICI Ottawa-Gatineau