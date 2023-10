Une coalition formée de 70 organisations humanitaires, religieuses, syndicales et de la société civile a exhorté jeudi le gouvernement de Justin Trudeau à réclamer un « cessez-le-feu immédiat » pour mettre fin à « toutes les hostilités » au Proche-Orient.

La coalition appelle aussi Ottawa à demander la fin du blocus [israélien] à Gaza, et le rétablissement de l'aide humanitaire et de l'accès aux produits de première nécessité , alors que la crise s’intensifie dans la bande de Gaza, un territoire pauvre et exigu où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens.

L'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre et les représailles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait jusqu'ici plus de 1400 morts en Israël, selon les autorités israéliennes, et plus de 7000, dont 3000 enfants, dans le territoire palestinien, selon le Hamas.

Le mouvement palestinien, qui a enlevé quelque 220 personnes lors de son attaque, a affirmé jeudi que 50 otages sont morts dans des bombardements israéliens contre la bande de Gaza.

Depuis le 21 octobre, seulement quelques dizaines de camions d'aide humanitaire sont arrivés via l'Égypte dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas et faisant l'objet d'un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Au moins 100 camions par jour sont nécessaires, selon l' ONU , qui réclame d'urgence la livraison de carburant pour faire fonctionner les génératrices dans les hôpitaux, ainsi que pomper et purifier l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Une mère marche dans un refuge pour les Palestiniens déplacés, exploité par l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) à Khan Younès, dans la bande de Gaza. Selon OXFAM, qui cite le ministère de la Santé de la bande de Gaza, 150 femmes y accouchent chaque jour dans de terribles conditions. Photo : Getty Images / MAHMUD HAMS/AFP

Selon Céline Füri, coordonnatrice humanitaire pour Oxfam-Québec, les camions qui sont déjà entrés dans la bande de Gaza ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins . Près de la moitié de tous les logements à Gaza ne sont plus habitables, a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Ottawa [...] Au moins 25 des 35 hôpitaux sont en arrêt, des opérations se font sans anesthésie, à même le sol.

Elle demande aussi le retour des services essentiels dans la bande de Gaza, dont notamment le carburant, qui est essentiel pour l’accès à l’eau et le rétablissement du courant électrique.

Comble de l’absurde, les gens qui ont bénéficié de l’aide alimentaire ces derniers jours ne peuvent même pas faire cuire le riz et les lentilles qu’ils ont reçus, faute de combustible et d’eau.

Évidemment, une pause humanitaire, soutenue par le Canada et plusieurs autres pays, est préférable à l’absence de pause [...], mais vu l’ampleur de la destruction [...] la seule option réaliste est un cessez-le-feu , ajoute-t-elle enfin.

Pour suivre les derniers développements de la guerre au Proche-Orient, consultez notre couverture en direct.

Une réunion à Ottawa

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s'est déjà dit favorable à des pauses humanitaires dans la guerre entre Israël et le Hamas, mais a écarté jusque-là l'idée d'un cessez-le-feu.

Jeudi matin, il a rencontré les chefs des partis d'opposition pour faire une mise à jour sur la situation dans la région.

Avant le début de cette réunion, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD), Jagmeet Singh, a dit qu'il allait mettre la pression pour que le Canada prenne position et demande un cessez-le-feu et la libération des otages.

Peu d'informations ont filtré après cette rencontre, mais le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s'est montré satisfait de cette réunion qu’il a qualifiée de candide .

Je voulais connaître la posture du gouvernement canadien [...], on l’a eue et ça m’a beaucoup aidé, a-t-il dit. [...] Pour se développer une réflexion, il faut d’abord disposer d’informations et nous avons reçu beaucoup d’informations.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs camions qui transportent de l’aide humanitaire destinée aux Palestiniens attendent en Égypte l’ouverture du poste frontalier de Rafah pour entrer dans la bande de Gaza. Photo : Reuters

M. Blanchet a aussi affirmé que le but de la rencontre n’était pas d’unifier les positions de tous les partis et a souligné l’importance de ne pas faire de ce conflit un sujet de querelles partisanes. Dans un enjeu comme ça, les positionnements partisans [...] sont à la limite un peu indignes [...] parce qu’il y a un volume de souffrances tellement important , a-t-il ajouté.

Parallèlement, Affaires mondiales Canada a confirmé un septième décès lié au Canada en Israël . Il s'agit de six citoyens canadiens et d'une personne ayant des liens étroits avec le Canada , précise le ministère fédéral qui avait plus tôt dans la journée annoncé qu'il apporte son soutien à sept familles canadiennes de personnes décédées lors du conflit .

Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être divulguée , indique encore Affaires mondiales Canada.

Deux Canadiens sont, par ailleurs, toujours portés disparus depuis l'attaque du Hamas, mais les autorités canadiennes refusent de préciser si ces personnes ont été prises en otage par le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza.

Avec les informations de Agence France-Presse