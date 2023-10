En 2023, des règlements et lois ont été adoptés qui interdisent au Canada la vente des produits de vapotage contenant une saveur ou un arôme. Depuis leur apparition, ces produits inquiètent par leurs possibles conséquences sur les personnes mineures, comme le rappellent des reportages de Radio-Canada.

Des produits qui soulèvent des questions

Au Canada, de nouveaux règlements, dont celui en vigueur au Québec depuis le 31 octobre 2023, interdisent la vente de produits de vapotage aromatisés, limitent la concentration maximale de nicotine et restreignent la capacité des réservoirs et des capsules qui alimentent les cigarettes électroniques.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard appliquent par ailleurs une interdiction totale des produits de vapotage dans les lieux de vente.

L’Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont plutôt opté pour des interdictions partielles s’appliquant aux lieux de vente accessibles aux personnes mineures.

Les divers gouvernements du Canada s’attaquent aux produits qui permettent le vapotage parce que leur consommation soulève des questions à propos des effets sur la santé des utilisateurs mineurs.

Ces interrogations ne sont pas nouvelles.

C’est autour de 2008 qu’un nouvel accessoire, la cigarette électronique, apparaît sur le marché.

4:42 Le chroniqueur Jean-Sébastien Girard présente un nouvel accessoire : la cigarette électronique.

Cette nouveauté, le chroniqueur Jean-Sébastien Girard la présente à l’émission La fosse aux lionnes du 30 septembre 2008.

Suzanne Lévesque, Marie-Soleil Michon et Caroline Proulx animent La fosse aux lionnes ce jour-là. Anne Dorval était invitée à l'émission.

Déjà durant cette chronique, Jean-Sébastien Girard ainsi que les animatrices et l'invitée s’interrogent sur ce nouveau gadget.

Ludique? Certes. Mais sa dangerosité est difficile à confirmer.

D’autant plus que l’industrie du tabac décrit la cigarette électronique comme une solution de rechange viable pour celles et ceux qui veulent abandonner le tabac traditionnel.

Le vapotage séduit les jeunes utilisateurs

On parle de dizaines de milliers de jeunes qui sont tombés dans le piège. C’est difficile de penser qu’on va devenir accro, qu’on est dans un piège de dépendance, quand ça goûte la menthe.

Une dizaine d’années après l’apparition des premières cigarettes électroniques, une nouvelle génération de ces accessoires émerge sur le marché.

4:46 Reportage du journaliste Vincent Maisonneuve sur les risques de dépendance liés au vapotage chez les personnes mineures

Ces nouveaux accessoires, comme le souligne le reportage du journaliste Vincent Maisonneuve, présenté au Téléjournal le 13 février 2019, sont extrêmement attrayants.

Ils déclenchent même un effet de mode chez plein de personnes mineures.

À l’époque, les milieux de la santé et de l’éducation comparent la popularité de la cigarette électronique à une épidémie.

Or, un des dangers de ces accessoires est qu’ils contiennent beaucoup de nicotine.

Le risque est amplifié par le fait que les parfums et arômes utilisés dans les produits pour vapoter camouflent la présence importante de la nicotine et contribuent à créer de la dépendance.

Holà aux produits du vapotage

Entre 2016 et 2019, le nombre de jeunes Canadiens qui vapotent occasionnellement est passé de 10 % à 20 %.

En 2019, 8 % des jeunes Canadiens vapotaient régulièrement.

Cette inquiétante augmentation incite les gouvernements à déclarer la guerre au vapotage.

En 2019, Santé Canada lance une série de consultations publiques qui devaient mener à une nouvelle réglementation canadienne sur cette pratique.

2:36 Reportage de la journaliste Jacaudray Charbonneau sur l'attrait des saveurs et arômes dans les produits du vapotage chez les personnes mineures.

Comme le réitère le 25 mai 2019 l’animatrice du Téléjournal Claudine Bourbonnais, une des manières d’arriver à rendre le vapotage moins attrayant et plus difficile serait de prohiber les saveurs et arômes dans ces produits.

Le reportage de la journaliste Jacaudray Charbonneau qui suit montre la puissante attraction que suscitent les produits de vapotage aromatisés chez les jeunes consommateurs.

2:27 Reportage du journaliste Normand Grondin sur le resserrement réglementaire par le gouvernement fédéral canadien du vapotage

Le 19 décembre 2019, Normand Grondin présente au Téléjournal, qu'anime Michel Bherer, un reportage qui confirme la volonté du gouvernement du Canada d’imiter celui du Québec en interdisant toute forme de publicité sur le vapotage qui pourrait être vue par les personnes mineures.

Ottawa annonce aussi son intention d'obliger les manufacturiers à imprimer des mises en garde sur les emballages des produits de vapotage.

Ceux-ci semblent être d’accord avec ces propositions de resserrement légal pour les personnes mineures.

En 2019, comme le rappelle Normand Grondin, les adversaires du vapotage espéraient l'adoption de réglementations québécoise et canadienne qui banniraient les produits aromatisés et qui limiteraient la quantité de nicotine.

Ottawa a agi en ce sens à l’été 2023, et le Québec, à partir du 31 octobre 2023.