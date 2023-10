Violence conjugale : un policier d’Ottawa admet sa conduite déshonorante

Un policier d’Ottawa, qui a travaillé au sein de l'Unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes pendant quatre ans, a admis sa conduite déshonorante après avoir été reconnu coupable d’avoir menacé de tuer son ex-femme lors d’une dispute conjugale, en 2020.

Yourik Brisebois, 43 ans, a plaidé coupable la semaine dernière à deux chefs d’accusation de deux chefs de conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers. Il avait été reconnu coupable, en mars, d’avoir proféré des menaces de mort et de possession d’une arme dans l’intention de commettre une infraction.

L’identité de la victime est protégée par un interdit de publication.

Le surintendant Chris Rheaume a accepté la reconnaissance de culpabilité avant de déclarer, mercredi, lors de la poursuite de l’audience, qu’il lui faudrait environ un mois pour se prononcer sur la question de la sanction de M. Brisebois.

Des facteurs aggravants

Lors de l’audience disciplinaire du policier, l’avocate et procureure du Service de police d’Ottawa (SPO), Vanessa Stewart, a affirmé que le public serait choqué d’apprendre que Yourik Brisebois travaillait pour l'Unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes et qu’il a utilisé ses connaissances contre son ancienne partenaire, qui travaille également pour la police.

Il était à l’aise d’utiliser cette position dans le cadre de ses menaces envers elle, au lieu de les utiliser pour l’aider à sortir de cette relation. Il a utilisé ses connaissances pour lui infliger du mal, ce qui est considérablement aggravant , a dit Mme Stewart.

Elle a ainsi fait référence au témoignage de M. Brisebois lors de son procès criminel. Il avait déclaré ne jamais avoir franchi la limite du monde criminel , mais il a reconnu le fait d’en avoir été proche .

Je n’ai jamais franchi cette limite ni fait quoi que ce soit pour lui faire peur.

Les accusations disciplinaires internes à la police ont été portées contre lui à la fin du mois de juillet, quelques mois après que Yourik Brisebois eut été reconnu coupable par le tribunal criminel.

Rappel des faits

La dispute s’est produite le 24 juillet 2020. M. Brisebois et la femme ne formaient plus un couple, mais ils habitaient encore ensemble.

Elle pensait qu’il avait consommé du cannabis ou de l’alcool. Une dispute a commencé lorsqu’il a remarqué qu’elle était nerveuse. En colère , il a ramassé un grand couteau de cuisine et s’est dirigé vers son ex tout en criant après celle-ci. Il l’a également menacée de la tuer à plus d’une reprise, a rappelé Vanessa Stewart.

Quelques jours plus tard, la femme, sans nouvelles de M. Brisebois, a contacté son sergent d’état-major pour partager son inquiétude par rapport à sa sécurité et à la sienne. Elle a aussi signalé le tout à des agents.

Le policier a donc été transporté à l’hôpital pour consulter un psychiatre avant d’être arrêté le lendemain.

Il a d’ailleurs été suspendu, avec solde, pendant 18 mois, soit d’août 2020 à février 2022, selon la police d’Ottawa. Les suspensions sans solde ne sont pas autorisées par la Loi sur les services de police de l'Ontario tant qu’un agent n’a pas été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement.

Il a effectué un retour au travail avant d’être reconnu coupable et condamné. Il s’est d’abord fait confier des tâches administratives avant d’être affecté au service actif, selon son syndicat, l’Association des policiers d’Ottawa.

Yourik Brisebois doit rester à 500 mètres de tout endroit où il sait que son ex pourrait se trouver, y compris le poste de police d'Ottawa. (Photo d'archives)

Pas de casier judiciaire

La juge de la Cour de l’Ontario, Janet O’Brien, a accordé une libération conditionnelle à Yourik Brisebois, ce qui signifie qu’il n’aura aucun casier judiciaire s’il respecte une ordonnance de probation de trois ans. Cela inclut la possession et l’utilisation d’une arme uniquement selon les exigences et les directives de la police pendant les heures de travail, ainsi que le fait de rester à 500 mètres de tout endroit où il sait que son ex pourrait se trouver, y compris le poste de police d’Ottawa.

Lors de la détermination de la peine, l’avocat de la défense, Sean May, a remis en question la restriction de 500 mètres. Il a demandé une exception conformément à un plan de sécurité qui pourrait être mis en place par le service de police si M. Brisebois et son ancienne partenaire devaient se trouver dans le même immeuble.

La juge a refusé, affirmant qu’un élément important de sa décision était de savoir que [la victime] n’aurait pas à s’inquiéter de tomber sur M. Brisebois pendant qu’elle s'acquitte paisiblement de ses fonctions auprès de son employeur .

Le juge a également déclaré que l’accusé pouvait demander une modification de sa probation si quelque chose changeait.

La victime avait perdu confiance en la police

L’avocate et procureure du SPO , Vanessa Stewart, a tenu à rappeler que ce dossier a eu un impact négatif sérieux sur la réputation et l’image de la police d’Ottawa, en plus de miner la confiance du public.

Le public s’attend à ce que la police réagisse de manière appropriée et protège les victimes de violence conjugale, et non qu’elle en soit les agresseurs.

La procureure a également noté que le Service de police d'Ottawa avait déclaré publiquement qu'il prenait au sérieux la lutte contre la violence conjugale, notamment dans un communiqué de presse publié en mars, quelques jours seulement avant que Yourik Brisebois ne soit reconnu coupable de violence familiale devant le tribunal.

Parmi ses motifs pour déclarer le policier coupable, la juge O’Brien a mis de l’avant son travail, qui est en partie la raison pour laquelle la victime ne s’est pas rendue immédiatement à la police.

Elle avait perdu confiance dans la façon dont la police traitait de telles affaires. Elle ne croyait pas qu’elle serait soutenue, craignant aussi une riposte.

Dans la déclaration de la victime, cette dernière a écrit qu’elle était extrêmement préoccupée par sa sécurité personnelle, en particulier au poste de police où les deux travaillent.

Il voulait que je sois effrayée, et je le suis.

Ses dernières promesses de me tuer persistent constamment. Il m'a montré à plusieurs reprises qu'il connaissait le seuil d'un comportement criminel et qu'il avait quand même réussi à m'intimider, à me contrôler et à me manipuler , a-t-elle écrit.

Toujours un policier utile , selon la procureure

Yourik Brisebois travaille pour la police d’Ottawa depuis 2009 et n’avait aucun antécédent judiciaire ni dossier disciplinaire. Auparavant, il avait reçu des prix pour ses services au sein de la police de Toronto, en 2004 et en 2008, a rappelé la procureure, Mme Stewart.

Elle a aussi mis de l’avant qu’après son arrestation, il a fait de la thérapie, a suivi un cours sur l’alcool et les drogues en plus de bénéficier du soutien de sa famille et de ses supérieurs au travail.

Même si ses actions étaient intentionnelles ce soir de juillet 2020, l’avocate de la police n’a aucune raison de croire qu’avec le soutien approprié, il n’est plus utile en tant que policier .

Selon elle, une sanction appropriée pour un tel comportement pourrait aller d’une rétrogradation de 14 mois jusqu’à un renvoi.

Elle a aussi rappelé que le policier souffrira à divers égards, notamment dans sa capacité à témoigner devant le tribunal dans certains dossiers. Sa famille en sera aussi affectée négativement, dit-elle, sans compter les conséquences financières.

Le salaire de base d'un agent de police d'Ottawa de première classe est d'environ 108 000 $, et celui d'un agent de deuxième classe est d'environ 95 000 $. Yourik Brisebois risque de perdre environ 13 000 $ par année.

Yourik Brisebois travaille pour la police d'Ottawa depuis 2009. (Photo d'archives)

Un modèle positif

Un agent des relations de travail du syndicat de la police d’Ottawa qui représentait M. Brisebois à l’audience disciplinaire, Mike Lamothe, a lu plusieurs lettres écrites par les supérieurs et les collègues du policier, le décrivant comme astucieux et compétent , un excellent enquêteur et un atout pour n'importe quelle section [du service de police] , respectueux et empathique , calme et confiant , digne de confiance , et plus encore.

En réponse à cela, Vanessa Stewart a rappelé que ces lettres avaient été écrites en 2020 et en 2021, soit avant qu’il ne soit reconnu coupable par le tribunal et que les accusations disciplinaires ne soient déposées.

Elle a également qualifié les lettres d’aussi aggravantes qu'atténuantes. Un sergent a écrit que M. Brisebois était capable de dissiper facilement les situations dans lesquelles les émotions étaient vives. Or, selon l’avocate, son comportement lors de la dispute conjugale prouvait carrément le contraire.

Elle a qualifié les lettres de peu utiles pour le tribunal compte tenu de la date à laquelle elles ont été écrites et des observations contradictoires qu'elles comportent quant à son comportement .

Mike Lamothe a conclu en disant que son client voulait s’excuser auprès du tribunal et qu’il accepte l’entière responsabilité et [il] continuera d’être un modèle positif pour le Service de police d’Ottawa.