Saguenay montrée du doigt pour ses déversements d’eaux usées

Saguenay fait mauvaise figure dans le palmarès publié par la Fondation Rivières. Elle est la grande ville du Québec ayant fait le plus grand nombre de déversements d’eaux usées en 2022.

La Ville a effectué 2957 déversements au total pendant la dernière année. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis 2017, alors que Saguenay avait effectué 3024 déversements, toujours selon la Fondation Rivières, qui s’appuie sur les données du ministère de l’Environnement.

Québec arrive juste après Saguenay dans la liste avec 2924 déversements, suivie de Sherbrooke avec 2376 événements similaires.

En matière d’intensité des déversements, Longueuil se classe au premier rang des grandes villes, suivie de Saguenay.

Dans le cas de Saguenay, ce que ça nous dit, c’est que oui il y a eu beaucoup de débordements, et des débordements qui ont duré assez longtemps sur des ouvrages assez importants. C’est un signal qui n’est pas très bon , indique le directeur général de la fondation, André Bélanger.

Ouvrir en mode plein écran Les fortes pluies sont entre autres à l'origine des déversements. Photo : Radio-Canada / Benoît Gagnon

Ces déversements surviennent lors d’épisodes de fortes pluies et au printemps lorsque la neige fond.

En analysant les données recueillies depuis 2017, M. Bélanger affirme que Saguenay a des résultats assez stables . Il indique toutefois qu’il y a une énorme place pour l’amélioration.

Ça veut dire que les efforts qu’a faits la Ville de Saguenay jusqu’à maintenant ne donnent pas de résultats mesurables.

Le directeur général de la Fondation Rivières croit que le ministère de l’Environnement devrait être plus mordant, exiger plus de la part des municipalités et imposer des sanctions. Le ministère manque de colonne , déclare-t-il sans détour.

André Bélanger rappelle aussi qu’installer un enregistreur électronique de débordement sur les ouvrages concernés pourrait contribuer à l’amélioration de la situation en offrant un portrait plus complet et de meilleures données sur lesquelles se baser pour corriger le tir.

De son côté, la porte-parole de Saguenay, Marie-Ève Carrier, a assuré que les installations de la Ville ne sont pas désuètes. Ces déversements sont surtout causés par de fortes pluies au printemps, mais aussi parce que la Ville comporte un très grand nombre d'infrastructures d'eau.

Il y a des ruissellements, donc plus d'eau qui coule. S'il a beaucoup plu durant l'année, il y a beaucoup de ruissellement qui arrive dans nos installations et donc là, on parle de débordement. Il faut comprendre aussi que Saguenay est la troisième ville qui a le plus d'installations en eau, donc c'est normal qu'on ait plus de débordements que d'autres, car plus on a d'installations, plus il y a de débordements , a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu'une somme de 75 millions de dollars dans le Programme triennal d'immobilisations est réservée pour apporter des correctifs afin de répondre au ministère de l'Environnement du Québec.

Toutefois, selon Jean-François Boucher, directeur des programmes d’études de cycles supérieurs en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), les villes doivent trouver les moyens de retenir l'eau avant qu'elle ne se rende dans le système d'égout pluvial.

De plus en plus avec les changements climatiques qui sont plus intenses, nos aqueducs, de façon générale, sont pas adaptés à ces changements. On risque d'en voir de plus en plus. C'est clairement un problème qu'il faut régler, mais je ne pense pas qu'il faut le régler en touchant la question des surverses comme telles, mais plutôt en aménageant mieux le territoire pour faire en sorte que l'eau est absorbée un peu partout, pas juste par notre système d'aqueduc , a-t-il expliqué au micro de Place publique

Avec les informations de Julien B. Gauthier et de Louis Martineau