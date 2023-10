Une tente prend feu dans le campement installé à proximité du Gîte Ami

L'incendie s’est déclaré jeudi matin près du Gîte Ami, à Gatineau.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), ses agents se sont rendus sur place vers 5 h 30 après avoir été alertés pour un incendie dans une tente située sur le site de campement aux abords du Gîte Ami. Toutefois, les flammes ont rapidement été maîtrisées par les pompiers.

Pour le moment, on n’a pas encore beaucoup d’informations parce qu’on est en début d’enquête. [...] On parle d’un incendie pour le moment d’origine inconnue, donc nos enquêteurs vont se rendre sur place avec un technicien en scènes d’incendie pour déterminer les causes et les circonstances , a expliqué Andrée East, agente relationniste pour le SPVG .

Ouvrir en mode plein écran Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Elle a précisé qu'une telle enquête est complexe et peut prendre du temps.

L'agente East a ajouté que l'incendie n’a fait aucun blessé.

Le feu a été maîtrisé et la personne qui est occupante avait pris un lit au Gîte Ami la nuit passée, donc finalement, tout est bien qui finit bien , a souligné la directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis, qui s'est rapidement informée sur la situation.

0:21 Les images de l'incendie qui s'est déclaré jeudi matin près du Gîte Ami.

Une personne qui se trouvait non loin des lieux a raconté ce qu'elle avait entendu.

J'ai entendu de gros bruits. Je pensais que c'était des coups de feu. J'ai vu le gros feu, c'était noir jusque là-bas. La suie nous tombait dessus , a expliqué Anick Prescott qui se trouvait près des roulottes quand le feu s'est déclaré. On est en choc. [...] C'est sûr qu'on dort moins bien. Ça fait peur.

Ouvrir en mode plein écran Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lapointe

Question de sécurité

Ce feu risque de relancer la question de la sécurité dans le secteur. La semaine dernière, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, s’était dite préoccupée par l’occupation en hausse au campement du Gîte Ami. Un total de 96 tentes et d'installations en tout genre ont été recensées.

Les tentes sont toutes collées [les une sur les autres] parce qu'il n'y a plus de place , a expliqué Mme Prescott, qui vit elle-même dans une tente. Ça va peut-être réveiller les gens qui travaillent dans ce domaine.

Des mesures ont été mises en œuvre, a assuré Mme Paradis, qui reconnaît toutefois que la crainte demeure.

On ne s’en cache pas, c’est toujours une crainte. [...] L’an passé, on a fait ajouter des caméras autour du site, on a changé certaines caméras pour avoir une meilleure vision la nuit et pour assurer la sécurité aux alentours, mais nos caméras ne vont pas jusqu’au fond du boisé. Nos intervenants font des rondes régulières pour s’assurer que tout va bien.

Ouvrir en mode plein écran Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

L'agente East a toutefois relativisé les risques encourus.

Un incendie, ça peut se déclarer n’importe où. [...] Il n'y a pas de risque zéro quand on parle d’incendies. Peu importe où on se trouve, il y a toujours malheureusement un risque.

Manque d'espoir

Pour Lise Paradis, cet incident illustre les conditions précaires dans lesquelles les gens doivent vivre, faute de logements et faute de places .

Ce qui est le plus inquiétant, c’est peut-être la perte d’espoir des gens. [...] On ne réussit pas à placer des gens en logement aussi rapidement qu’on voudrait. Ça crée un sentiment d'impuissance, que ce soit auprès de nos intervenants ou auprès des gens qui participent à nos programmes.

Ça devient très difficile d’aller vers quelqu’un qui a pris le mode campement et d’essayer de lui offrir autre chose, parce que sa réponse, ça va être : "Oui, mais si je laisse ma tente, est-ce que je vais finir par me trouver un logement?"

Croisé près des lieux du feu, Paul, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a dit estimer qu'il est temps de s'attaquer au problème de la pauvreté.

On est arrivés au point au Canada où il faut s’attaquer aux problèmes sociaux. Au lieu d’aider d’autres pays, le fédéral doit s'occuper de ce qui se passe ici. C’est la pauvreté. On ne peut pas laisser les gens vivre comme ça. [...] Ce n’est pas simplement Gatineau, c’est Ottawa, Montréal, Toronto, Vancouver... C’est une crise du logement et le gouvernement doit faire quelque chose.

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe