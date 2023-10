Un redécoupage électoral qualifié d’inhumain et d’ingérable

Les citoyens et les élus demandent le statu quo à la Commission de la représentation électorale (CRE). Les propos entendus mercredi à Matane sont unanimes. Le redécoupage électoral proposé pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie est inconcevable.

Parmi la quarantaine de personnes ayant assisté aux deux audiences qui ont été tenues à Matane mercredi, une quinzaine de personnes ont pris la parole devant la Commission de la représentation électorale pour s'opposer vigoureusement à la nouvelle carte électorale.

Celle-ci propose d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, et de fusionner les deux circonscriptions de Gaspé et Bonaventure, ce qui ferait passer le nombre de députés provinciaux de trois à deux.

La Commission a reçu 20 documents – mémoires, résolutions, lettres – pour la région du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

François Lévesque a participé à la Commission de la représentation électorale du Québec de passage à Matane pour faire valoir sa position de citoyen selon laquelle un député se doit d'être facilement accessible.

François Lévesque, citoyen de Matane, a participé à l’audience publique de la CRE . Il est d’avis qu’il est important de venir directement sur place pour exprimer son point de vue à la Commission, plutôt que de le faire sur les réseaux sociaux. D'agrandir la zone avec un seul représentant, c'est inhumain selon moi. Ça prend même, au contraire, plusieurs représentants pour couvrir la zone , estime-t-il.

Jérémie Bouffard est citoyen de Matane et étudiant en Développement des sociétés et des territoires à l'UQAR.

Même perspective pour Jérémi Bouffard, citoyen de Matane et étudiant en Développement des sociétés et des territoires à l’ UQAR . La proposition de la Commission ne considère pas les limites territoriales des municipalités. De plus, la circonscription qui est proposée par la Commission est trop grande , affirme-t-il.

Enjeux de la refonte électorale selon ceux qui demandent le statu quo : perte d’une voix à l’Assemblée nationale; territoire trop grand à couvrir; député moins accessible; moins de dossiers défendus; enjeux nombreux et très différents selon les secteurs; complexification des démarches considérant le chevauchement de plusieurs régions administratives, centres de services scolaires (CSS) et centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS).

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, exprime la conviction que sa circonscription est l’une des plus difficiles à représenter au Québec. Ça devient un comté gigantesque à 48 municipalités et ça va être très compliqué de bien faire le travail de député. [...] Si on rajoute une MRC , ça va être ingérable.

Il souligne que l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale ont voté une motion unanime contre le redécoupage proposé dans la région.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, s'adressant aux commissaires de la CRE mercredi après-midi à Matane.

J'ai donné mon exemple personnel. Trois bureaux de circonscription: Matane, Amqui, Mont-Joli. Trois personnes à temps plein pour servir les citoyens. Si j'avais un 4e bureau, je n’ai pas l'argent ni pour le bureau ni pour la personne , explique M. Bérubé. Il ajoute que si la Commission va de l’avant avec une super circonscription, il faudra déployer des moyens considérables. Et ça, souligne le député, ne changera pas le fait qu'on ne sera pas très souvent dans le comté.

Le préfet de la MRC de la Mitis, Bruno Paradis, est dérouté de voir sa MRC coupée en deux.

« On travaille depuis de nombreuses années à avoir un sentiment d'appartenance et un lien fort dans notre communauté. On vient nous déchirer comme ça, d'un trait de crayon. On trouve ça ignoble », affirme le préfet de la Mitis, Bruno Paradis.

Déjà que l'élastique avait été étiré à son maximum la dernière fois et là de perdre encore un député et de venir séparer la MRC de la Mitis, c'est pour nous totalement inconcevable.

Ce qu’il demande à la Commission en plus de conserver les circonscriptions actuelles, c’est une réflexion de fond sur le rôle d’un député dans des régions comme la sienne, en considérant la grandeur des territoires.

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, était à l’audience publique de la Commission mardi à Gaspé et le lendemain à Matane, tenant à bien marteler son message aux commissaires. On a déjà été barouetté d’un bord pis de l'autre dans le passé. C’est long d'établir des liens de confiance solide pour travailler les enjeux et dossiers régionaux , explique le préfet. Je ne veux pas revivre ce jour de la marmotte puis de rechanger de comté de nouveau. On veut demeurer dans le comté de Gaspé, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina affirme qu'il est inconcevable d'appliquer le même ratio à une circonscription comme Mont-Royal-Outremont qui fait 20 km carrés et à Gaspé-Bonaventure qui fait 14 985 km carrés.

Plusieurs intervenants demandent non seulement de conserver la carte électorale de 2017, mais également d’accorder un statut d’exception à la Gaspésie. C’est la principale demande de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina. On considère que les arguments qui ont mené la Commission à accorder le statut d’exception [...] demeurent valides à ce jour. Ils étaient bons en 2011, en 2017, ils sont toujours bons en 2023 , estime-t-elle.

Dans sa proposition de carte électorale pour les élections de 2026, cinq circonscriptions se sont vues accorder un statut d’exception par la Commission. La loi prévoit que les commissaires peuvent accorder à une circonscription le droit d'avoir moins d'électeurs que ce que la loi permet dans l'éventualité où il n'est pas possible de trouver des solutions satisfaisantes pour répondre aux critères numériques , explique la porte-parole de la CRE , Julie Saint-Arnaud-Drolet.

La porte-parole de la Commission de la représentation électorale du Québec, Julie Saint-Arnaud-Drolet.

Par ailleurs, la circonscription des Îles-de-la-Madeleine bénéficie aussi d’un statut d’exception qui est définie dans la Loi électorale et non pas par la Commission.

Un exercice difficile

La faible croissance de la population électorale de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine force la Commission à revoir le redécoupage pour respecter l’écart toléré de 25 % et un total de 125 députés dans la province.

La cible de la Commission de la représentation électorale du Québec est d’avoir une moyenne de 51 000 électeurs, plus ou moins 25 %, par circonscription. Elle revoit la carte électorale à toutes les deux élections générales. La carte actuelle adoptée en 2017 est basée sur le nombre d’électeurs de novembre 2014.

Dans une deuxième mouture de la carte électorale, la Commission pourrait proposer à l’Assemblée nationale d’augmenter le nombre de députés, estime la porte-parole de la CRE . Ça ne serait pas exclu, mais ça ne s'est jamais fait dans le passé. Il y a quand même une fine ligne à tracer. Il y a des décisions qui relèvent vraiment du politique. La Commission doit respecter ça.

La Commission de la représentation électorale du Québec sera à New Richmond jeudi.

Elle rappelle qu’il est toujours possible d’envoyer perspectives et commentaires par le biais de son site internet jusqu’à la fin du processus consultatif prévu le 15 novembre 2023.