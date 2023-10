Le plan pour bâtir 41 000 nouveaux logements d’ici 2028 en Nouvelle-Écosse coûtera presque 700 millions de dollars de plus que ce le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé il y a deux jours.

Lundi, le ministre du Logement, John Lohr, a dévoilé une stratégie de cinq ans qui, disait-il, allait coûter 1 milliard de dollars. La province a dit mercredi que ce sera en fait près de 1,7 milliard.

L’opposition et des groupes de droits des locataires doutent de la viabilité de l’ambitieuse stratégie.

La province a annoncé 222 nouveaux logements sociaux en cinq ans. Hannah Wood, porte-parole du chapitre d’ ACORN à Halifax, dit que c’est un nombre risible, étant donné que 4900 foyers sont sur une liste d’attente pour un tel logement.

En revanche, elle souligne la justesse de mesure comme les incitatifs pour former de nouveaux gens de métiers, et l’utilisation prévue de terres provinciales pour des projets communautaires ou à but non lucratif.

À l’Assemblée législative, les élus de l’opposition doutent de la viabilité de la stratégie de la province.

Le plan est une régurgitation d’un tas d’annonces préalables, qui n’ont pas mené à une hausse du logement disponible, ni à plus de logement abordable , s’est insurgé en mêlée de presse le chef de l’opposition libérale, Zach Churchill, mercredi.

Le plan devait au départ est dévoilé au printemps. Cet automne, le ministre Lohr et le premier ministre Tim Houston ont dit qu’ils ne le rendraient pas public, finalement, pour changer d’idée quelques jours plus tard.

Zach Churchill dit que le gouvernement a cherché à cacher le plan au public parce qu’il n’est pas bon .

De voir qu’il y a une différence de 700 millions entre lundi et mercredi est la preuve que le plan du gouvernement est peu soigné et ambigu , déclare la cheffe du Nouveau Parti démocratique ( NPD ), Claudia Chender.

Le gouvernement ne dit pas ce qu’il considère comme abordable , souligne-t-elle, ce qui soulève des doutes sur combien de logements réellement abordables seront réellement construits.

L’opposition se demande si la construction de 41 000 nouveaux appartements en cinq ans était une cible réaliste. Le premier ministre Tim Houston répond que c’est une cible nécessaire .

Certaines cibles vont être atteintes, d’autres non, et l’opposition et les médias vont s’en amuser, mais on n’y accorde pas d’importance , a dit Tim Houston en mêlée de presse, mercredi. La seule chose qui est importante pour nous, c’est foncer, aller de l’avant.

Les libéraux ont noté que l’évaluation des besoins en logement a été faite il y a un certain temps déjà, quand les projections démographiques étaient différentes.

Le premier ministre dit que ce n’est pas grave. On bâtira plus si on a besoin de plus , dit-il.

Personne n’a dit qu’on ne peut pas bâtir au-delà de 41 000. Il faut avoir foi en l’avenir de cette province. Il faut croire que la croissance fera partie du futur de cette province. Si on n’y croit pas, on devient négatif sur tous les autres sujets , a déclaré Tim Houston.