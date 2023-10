De nombreux commerçants soutiennent que le programme d’aide proposé par le gouvernement du Québec n’est pas adapté à leurs besoins, alors que d’autres ne sont tout simplement pas admissibles.

Annie Bussière, propriétaire de la Pizzéria Quévillon, est admissible au programme de prêts. Celle qui a perdu des milliers de dollars en raison de la fermeture de son commerce est toutefois rebutée par les démarches administratives nécessaires avant le dépôt de sa demande.

Si je demande 10 000 $ et que ça me coûte 3000 $ juste pour avoir des documents, des papiers et tout ça, en bout de ligne, il me reste 7000 $. Et je ne suis même pas sûre de l’avoir. Ils peuvent décider, en se disant : ''Non, finalement, elle est correcte, elle va s’organiser toute seule''. C’est beaucoup de dépenses, beaucoup de choses compliquées, pour quelque chose qu’on n’est même pas sûrs d’avoir et quelque chose qu’on devra rembourser et payer des intérêts. Je trouve que c’est trop , mentionne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les résidents de Lebel-sur-Quévillon ont été forcés d'évacuer deux fois au cours du mois de juin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, encourage les entreprises à formuler des demandes d’aide financière. Il n’est toutefois pas prêt à s’engager pour la conversion de certains prêts en subventions.

On ne peut pas pardonner un prêt qui n’existe pas. Soit votre entreprise a besoin de fonds ou de liquidités pour avancer, soit elle est correcte. C’est un fonds qui a été créé pour aider les entreprises en difficulté à cause des feux. Si la personne se demande si elle doit postuler, elle doit se poser la question si elle a besoin d’une aide , indique M. Skeete.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Mme Bussière, qui affirme gérer son commerce au jour le jour , contracter un nouveau prêt sans garantie qu'il devienne une subvention est un risque qu’elle n’est pas prête à prendre.

J’ai déjà un prêt pour avoir acheté le restaurant parce que je suis une nouvelle entreprise. J’ai déjà un prêt pour le four à pizza parce qu’il avait brisé. Et c’est quand même beaucoup de sous, un four à pizza. Alors, m'endetter d’un troisième prêt pour un ''peut-être'', non, il faut que je sois capable de dormir le soir , exprime-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les employés de Quévillon Pizzéria ont dû temporairement cesser d'offrir leurs services cet été en raison des feux de forêt à proximité. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En affaires depuis le printemps avec la pâtisserie Les gâteaux de Zaza, Isabelle Gallant-Mercure n’est pas admissible aux prêts, puisque son commerce n’a pas deux ans d’existence.

Pour être franche, il n’y a aucune aide. Aucune. Zéro. Nous, on a ouvert la pâtisserie le 29 avril dernier. On a été ouverts durant seulement cinq semaines avant l’évacuation et on n’était pas capables de rouvrir au retour, le 1er juillet. On a rouvert seulement le 11 août grâce à un contrat de la SOPFEU qui travaillait ici , raconte Mme Gallant-Mercure, qui gère le commerce avec sa mère.

Si on n'avait pas eu ce contrat avec la SOPFEU , on serait encore fermés.

Au même point qu'en juillet

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, déplore le suivi effectué par le gouvernement depuis la réintégration des résidents, au début du mois de juillet.

On est à la même place que le 1er juillet au matin, que la première fois qu’on a demandé de l’aide. Le premier ministre est venu à Lebel-sur-Quévillon au mois de juillet, il a dit qu’il allait nous aider, qu’il y aurait des pardons comme pour la COVID , signale-t-il.

Lebel-sur-Quévillon n'est pas au bout de ses peines, dit le maire Lafrenière.

Selon M. Lafrenière, François Legault a promis, lors d’une rencontre tenue en juillet, que des prêts-subventions seraient disponibles pour certaines entreprises.

On nous a envoyé M. Skeete au mois d’août. Il a rencontré les gens, il disait nous comprendre, qu’il allait regarder ça. On est encore en train de dire qu’on va regarder ça, mais on n’a plus vraiment l’air de regarder ça , déplore-t-il.

Ce qu’on me dit, c’est qu’on ne veut pas occasionner de précédent. C’est quoi cette affaire-là? Est-ce arrivé souvent que des villes soient évacuées un mois sur 12? On ne veut pas faire de précédent, mais je pense que c’est assez exceptionnel qu’une ville soit évacuée un mois complet!

Par courriel, l’attaché de presse de François Legault écrit que le premier ministre a effectivement montré de l’ouverture à ce que certains prêts, ou une partie de ceux-ci, soient convertis en subventions pour aider les entreprises qui ont vraiment besoin d’aide .

M. Lafrenière ne se satisfait pas de cette réponse, qui, selon lui, ne va pas aussi loin que les engagements pris par le premier ministre lors de la rencontre de juillet dernier.

C’est sûr que c’est frustrant parce que moi, en juillet, après la visite du premier ministre, que pensez-vous que j’ai dit à mes commerçants? Que ç’a bien été, qu'on a eu une belle rencontre et qu'ils vont nous aider. C’est ça qu’on a dit à nos commerçants. Un mois plus tard, j’ai dit à nos commerçants : ''Je ne suis plus sûr, là''. On est rendus à la fin d'octobre et je n’ai rien , laisse-t-il tomber.

Ouvrir en mode plein écran Des équipements des entreprises Foresterie J.F. Gaudreau et Foresterie FB ont été détruits par les flammes lors des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le maire Lafrenière insiste : les commerçants en difficultés financières ont besoin d’une garantie de conversion en subvention avant le dépôt de la demande d’aide.

Quand tu empruntes de l’argent, il faut que tu aies de l’argent pour payer tes dettes par la suite, expose-t-il. Si tu sais que tu vas avoir une partie de ton prêt pardonnée, tu es capable de faire ton calcul avec un comptable. Si tu vas emprunter 50 000 $, c'est possible que tu n’aies pas de pardon, parce qu’il n’y a personne qui nous a confirmé qu’il y aurait un pardon.

Des commerces en danger

Pour Stéphane Dubreuil, propriétaire de la quincaillerie RONA et président du Comité de développement économique de Lebel-sur-Quévillon, la situation pourrait mener à la fermeture de nombreux commerces.

Je pense que ça va être catastrophique à moyen terme. Les gens avaient besoin de cet argent-là bien avant le mois d’octobre. Il y a eu des promesses faites par le premier ministre, son ministre Christopher Skeete est venu nous voir, et suite à ça, il nous a dit qu’il n’y aurait pas de changements au programme , se désole-t-il.

Le premier ministre a vraiment dit qu’il allait nous aider et qu’il y aurait des pardons. Je pensais que c’était quelqu’un de fiable.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Dubreuil, propriétaire du RONA de Lebel-sur-Quévillon et président du Comité de développement économique de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À court terme, Isabelle Gallant-Mercure fonde beaucoup d’espoir sur l'Halloween et le temps des Fêtes pour renflouer les coffres de sa pâtisserie.

Les loyers continuent de passer, tous les comptes continuent de passer. Dès qu’on renfloue un petit peu, on retombe tout de suite sur la marge de crédit. L’aide est zéro en ce moment, alors on vit pas à pas, petit à petit , fait-elle part.

De son côté, Annie Bussière affirme avoir présentement pour objectif de se rendre à Noël .

Quand va arriver le congé des Fêtes, je vais réfléchir à ce que je fais, si je mets une pancarte à vendre ou quelque chose , confie-t-elle.

Une vraie aide d’urgence?

Selon Stéphane Dubreuil, le plan d’aide a été conçu pour ceux qui n'en ont pas besoin .

Même s’il a encaissé des pertes importantes, l’homme d’affaires explique que la taille de son entreprise lui a permis de mieux absorber le choc. Disposant d’une équipe consacrée à la comptabilité, il a été en mesure de remplir une demande de prêt, pour laquelle son entreprise était admissible.

Ouvrir en mode plein écran Violaine Audet, adjointe administrative pour Foresterie J.F. Gaudreau et Foresterie FB, doit composer avec les impacts des feux de forêt de l'été dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Du côté des entreprises Foresterie J.F. Gaudreau et Foresterie FB, l’adjointe administrative Violaine Audet souligne que le processus s’est révélé long et complexe.

Si j’avais su tout ce que ça me demanderait comme travail versus les résultats escomptés et la rapidité, je pense que j’aurais passé mon tour , dit-elle.

Celle dont les entreprises ont perdu plus d’un million de dollars en machinerie en raison de feux de forêt croit que le gouvernement a manqué son coup avec ce qui était présenté comme une aide d’urgence.

Au niveau urgent, nous, on est allés piger dans des bas de laine qu’on avait. Nous sommes deux entreprises prospères, alors on avait un petit peu de background qui nous a donné une chance. Mais si j’avais été une jeune entreprise avec les paiements que j’ai là, je ne suis pas sûre que je serais passée au travers , fait-elle observer.

Ouvrir en mode plein écran Violaine Audet estime que le gouvernement a raté son coup avec ce qui était présenté comme aide d'urgence. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Même si la situation de son entreprise est précaire, Isabelle Gallant-Mercure soutient qu’il n’est pas trop tard pour un revirement de situation qui lui permettrait d’être admissible à l’aide financière.