La FIQ en grève les 8 et 9 novembre : un fort mandat régional à 92 % en faveur

À l’instar de leurs collègues du reste du Québec, les membres du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont entériné par une très forte majorité un mandat de grève à partir des 8 et 9 novembre.

Dans la région, 92 % des membres ont voté en faveur du débrayage, soit à peine moins que les 95 % obtenus dans l'ensemble du Québec.

La grève pourra s’étendre pour une période allant d’une journée jusqu’à une durée illimitée.

La présidente du syndicat régional affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin, s’est dite heureuse de constater également le taux de participation local au vote qui se tenait de façon électronique mardi et mercredi. Il s'est établi à 86 %.

Publicité

Vraiment fière que les professionnelles en soins du Saguenay Lac-Saint-Jean et du Québec aient voté et démontrent au gouvernement qu'elles en ont assez de leurs conditions de travail. À 95% en faveur de la grève, c'est génial. Le gouvernement va falloir qu'il fasse des offres qui vont plaire aux professionnels en soins , a-t-elle commenté en soirée après le dévoilement du résultat provincial.

La FIQ regroupe la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques au Québec. Le syndicat compte 80 000 membres.

Les négociations avec Québec achopperaient sur plusieurs points.

Ouvrir en mode plein écran Julie Boivin est la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On n'est pas capable d'avancer dans nos demandes. [Le gouvernement] ne demande que des reculs sur nos contrats de travail. Quand on veut parler de salaires, il nous parle de flexibilité. Quand on parle de conciliation travail-famille, il nous propose l'inverse [...]. On est vraiment à l'opposé. Puis c'est pour ça qu'on est ici dans cette période-là, avec un vote de grève. Ce n'est pas normal d'avoir des demandes de recul comme ça du gouvernement , a-t-elle poursuivi..

Publicité

Dans le communiqué provincial, la FIQ a rappelé que des services essentiels seront en place et que les infirmières ont à coeur les soins à donner aux patients. L’objectif, affirme le syndicat, est de mettre de la pression sur l’employeur et non sur les usagers.

Les délégués syndicaux avaient choisi à 99 % le 11 octobre dernier de soumettre leurs membres à un vote de grève.

Les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars.

Le Front commun le 6 novembre

En matinée mercredi, une grève du Front commun a été annoncée pour le 6 novembre.

Ces milliers d’employés du secteur public sont respectivement représentés par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Tout comme la FIQ , la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ne fait pas partie de ce regroupement.

En journée, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a annoncé que le gouvernement présentera une nouvelle offre aux syndiqués dimanche.

Avec des informations de la Presse Canadienne