À la découverte des artistes du Pacifique en chanson 2023

Après une semaine de résidence, les trois artistes du Pacifique en chanson, qui accompagne tous les ans une nouvelle cohorte d'artistes émergents francophones, sont prêtes à dévoiler leurs créations au public, lors d'un concert vitrine, le samedi 28 octobre.

Ghislaine Doté, Reine des Fleurs dit Poème et Rouje ont passé les derniers cinq jours à développer leur présence scénique, à apprendre à gérer le stress et à naviguer l'industrie musicale. Elles ont aussi participé à des sessions de répétitions avec les musiciens et le directeur musical Steven Charles.

Le programme d'accompagnement et de formation du Pacifique en chanson leur a aussi offert dans les derniers mois une série de formations individuelles en ligne, en écriture de textes, en chant et en travail mélodique.

Le Pacifique en chanson met de l'avant trois artistes « motivées et engagées dans leur démarche de développement », affirme Jean-François Packwood, directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), qui organise le programme. Et bien que cela ne soit pas un critère direct, les trois univers différents étaient un élément intéressant [chez les participantes choisies] précise-t-il.

C'est donc avec de nouveaux outils que les autrices et interprètes entament cette expérience de la scène, certaines pour la première fois. Petit coup d'oeil à l'univers de chacune.

Ghislaine Doté (Vancouver)

Connue pour sa présence scénique, Ghislaine Doté a commencé sa carrière à Montréal en tant que danseuse et chorégraphe. Ce n’est qu'en 2008 qu’elle tombe amoureuse du chant lorsqu’elle est engagée comme danseuse pour le 25e anniversaire de l'opéra rock Starmania. En 2015, elle s’installe à Vancouver où elle navigue la musique, la comédie musicale et le théâtre. Ses compositions musicales mélangent les styles classique, africain et jazz, tout en mettant de l’avant la francophonie.

Le Pacifique en chanson nous donne l’espace pour nous trouver et pour réaliser qui on est. Je veux trouver ma place en tant que chanteuse.

Reine des Fleurs dit Poème (Kamloops)

Pour cette infirmière de formation, l'univers artistique a débuté il y a quelques années avec l’écriture de poèmes. La musique et le chant se sont ensuite développés dans l’ombre de la pandémie de COVID-19, alors qu’elle était atteinte de la COVID longue. Incapable de travailler comme elle le faisait avant, elle décide de se lancer dans un projet personnel d'album, mélangeant ses poèmes avec de la musique afin de s'aider à surmonter les défis de la maladie. Celle qui se dévoile sous le nom d'artiste Reine des Fleurs dit Poème mélange le reggae, le reggaeton et les sons électroniques. Elle dit explorer une vision positive de l'amour, de la résilience et de la guérison.

Je voulais apprendre à performer sur une scène et avec des musiciens, puisque je n’ai fait que du studio jusqu’à présent.

Rouje (Vancouver)

Cette année en est une d’efflorescence pour le personnage de Rouje. Ses chansons lui permettent d’être en exploration constante du je , du soi, d’où le nom Rouje avec je . Son personnage artistique prend racine dans les mots et décrit le monde intérieur dans lequel elle a voyagé. Celle qui dit adorer les défis pense qu'avec un bon entourage, tout est possible. Elle affirme être prête à se lancer pleinement dans ses aspirations.

Je suis en quête de savoir qui je suis en tant que personne, mais aussi en tant qu’artiste. Je voulais arrêter de me mettre de côté, je voulais me donner une voix.

Ouvert au public, le concert vitrine ou showcase se tient le samedi 28 octobre à 20 h à la Maison de la francophonie de Vancouver.

Le Pacifique en chanson dévoilera par la suite laquelle des trois participantes représentera la Colombie-Britannique au Chant'Ouest 2024, le gala interprovincial pour les artistes francophones de l’Ouest.

Avec les informations de Richard Thériault