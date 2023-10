Les divergences entourant le programme triennal de Saguenay se poursuivent

Alors que le conseil municipal de Saguenay poursuit l’adoption de projets de règlement pour son Programme triennal d'immobilisations (PTI) de 142 millions de dollars, des élus ont continué de faire entendre leurs divergences lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue mercredi à l’hôtel de ville de Saguenay.

Les conseillers municipaux Serge Gaudreault et Marc Bouchard se sont opposés à l’ensemble des 19 projets de règlements qui étaient à l’ordre du jour, dont 17 étaient des règlements d’emprunt.

D'entrée de jeu, le conseiller désigné de l'opposition et chef par intérim de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, a indiqué que le processus d’adoption du PTI avait manqué de transparence et qu’il allait ainsi s’opposer à tous les points.

Je vais voter contre tous ces règlements d'emprunt. [...] C'est la façon dont le PTI s'est fait. J'aurais aimé qu'on dispose de temps pour en parler plus longuement et pour toutes ces raisons, je vais voter contre tous ces règlements d'emprunt. [...] C'est l'ensemble de l'œuvre qui me dérange.

Marc Bouchard est conseiller désigné de l'opposition et chef par intérim de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un avis qu’a partagé le conseiller du district #7, Serge Gaudreault.

Si on prend des décisions pour les citoyens, mais le citoyen ne sait pas comment ça va lui coûter… [...] Moi je trouve que c'était à la dernière minute. Plénière, après ça, [séance] extraordinaire. Ce qui fait que là on arrive qu’on n’a pas le temps d'étudier les chiffres .

De son côté, la conseillère municipale du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, a proposé que la séance soit remise à une date ultérieure afin d’avoir plus de temps de poser des questions avant l'adoption des différents règlements d’emprunt. Cette proposition a toutefois été rejetée par une majorité d’élus.

On a reçu ces documents-là hier après-midi [mardi] et ça m'a été impossible, moi, de poser mes questions pour savoir en quoi ça consiste exactement le règlement d'emprunt, parce que c'est comme vague , a commenté celle qui s'est opposé lors de certains votes.

Une hausse de taxes de 2 % dans le pire des scénarios

La semaine dernière, Marc Bouchard avait mentionné que le PTI allait hypothéquer le prochain mandat à la mairie de Saguenay, en raison de possibles hausses de taxes dans les années à venir.

Le président de la Commission des finances, Michel Potvin, a tenu à calmer le jeu en rappelant que la hausse des taxes de 2 % serait dans le pire des scénarios.

Toute chose étant égale à elle-même, si personne ne nous aide, ça va coûter 2 % de plus à tous les ans pendant sept ans. La maison moyenne vaut 3100 $ [en taxes]. Ça ferait environ 60 $ de plus par année , a-t-il expliqué en mêlée de presse après la séance.

C’est une orientation politique de la majorité du conseil. Je le répète, ne rien faire serait beaucoup plus dispendieux pour nos citoyens , a mentionné pour sa part la mairesse Julie Dufour, faisant allusion aux différents travaux routiers et d'infrastructures.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Joute politique

Questionnée sur le fait que trois conseillers sur 15 aient déploré mercredi un manque d’information quant à l’adoption des projets de règlements, la mairesse Julie Dufour a suggéré que la fiscalité municipale demeure quelque chose qui peut paraître complexe.

On demande au ministère si on peut emprunter, il nous autorise à emprunter, on va en appel d’offres, ça prend du temps, on ouvre les enveloppes, on regarde si on a le bon prix et ensuite, on décrète les travaux. Ce cycle-là dure environ six mois , a-t-elle tenue à éclaircir.

Elle a aussi suggéré que le conseiller Marc Bouchard faisait de la politique partisane.

De la politique partisane deux ans avant les élections, je ne suis pas vraiment certaine que c'est l'endroit. [...] Je n’ai pas de parti politique par choix, parce que je crois profondément à l'indépendance des positions. Je suis quand même déçue. Monsieur Bouchard est à la Commission des finances. Il a toute l'information. J'ai toujours traité tous les conseillers municipaux de la même façon , a-t-elle fait savoir.

À la fin de 2024, la dette de Saguenay devrait être d’un peu moins de 600 millions de dollars, dans le pire des cas, selon Michel Potvin.