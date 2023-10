Après la chute de neige automnale à Calgary, il est vraiment temps de changer les pneus

Alors que Calgary a connu un automne plutôt clément, plus de 10 centimètres de neige sont tombés sur la lundi et mardi, ce qui a entraîné des routes glacées et une vague de personnes empressées de faire changer leurs pneus à la dernière minute.

Le service d'assistance routière Alberta Motor Association (AMA) a reçu plus de 1400 appels à travers la province rien que le premier jour des précipitations. À Calgary, les services d'urgence signalent avoir géré des centaines d'accidents liés à la neige sur les routes.

Le Service de police de Calgary a confirmé à Radio-Canada qu’il avait enregistré 254 accidents routiers pour la seule journée de lundi. Ce chiffre comprend 30 collisions ayant causé des blessures, ainsi que 53 délits de fuite.

Hugues Paiement croit maintenant qu’attendre jusqu’à la tombée de la première neige pour changer ses pneus d’hiver n’était pas une bonne idée. Chaque année, on se fait prendre , raconte le résident de Calgary.

Il ajoute que ces deux derniers jours lui ont servi de signal d'alarme en matière de sécurité routière.

On a vu beaucoup de voitures dans les fossés et, donc, on a dit qu’il faut mettre ça en priorité, et c’est pourquoi on est [chez le garagiste] , dit Hugues Paiement.

Le père de famille en a fait sa priorité, car il doit se rendre aux quatre coins de la ville chaque jour pour conduire ses trois enfants sur les lieux de leurs activités sportives.

La première tombée de neige annonce le début de la période la plus occupée de l'année chez certains garagistes de la métropole, qui sont parfois complets pendant au moins deux semaines consécutives.

Ouvrir en mode plein écran « Avoir les bons pneus, c'est très important, mais c'est une autre chose de pouvoir les installer », dit Jeremy Fillion, propriétaire du garage JF Auto Services, situé au sud-est de Calgary. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Plusieurs personnes veulent faire installer leurs pneus dans les prochains jours, mais ce n'est pas possible , indique Jeremy Fillion, propriétaire du garage JF Auto Services, dans le sud-est de Calgary.

Bien connaître les types de pneus

Brandon Klassen, superviseur des services automobiles de l’ AMA , dit qu’il est temps de passer aux pneus d’hiver lorsque la température moyenne est d'environ 7 degrés Celsius, ou moins.

Les gens ont tendance à attendre un peu plus longtemps , remarque-t-il.

Il explique que les différents types de pneus adaptés aux conditions de la conduite hivernale n'ont pas le même degré de traction.

Les pneus d'hiver, qui ne sont conçus que pour les températures plus basses, offrent une meilleure traction sur la neige et la glace. Ils réduisent également la distance de freinage et offrent un meilleur contrôle.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 10 centimètres de neige sont tombés sur la ville de Calgary lundi et mardi. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les pneus quatre saisons ne sont pas aussi efficaces que ces derniers, mais ils peuvent néanmoins être utilisés à longueur d’année. Le superviseur d' AMA indique que ces pneus sont moins chers, mais qu'ils n'offrent pas le même niveau de protection quand les conditions routières sont plus difficiles.

Ces pneus restent toutefois une meilleure option que les pneus toutes saisons. Brandon Klassen ajoute que les pneus toutes saisons peuvent être gardés toute l'année, mais qu'ils seront moins efficaces par temps froid et ne tiendront probablement pas le coup dans des conditions glaciales.

Les pneus quatre saisons adhèrent mieux à la route que les pneus toutes saisons, car leur caoutchouc est flexible.

Quel que soit le type de pneu préféré des automobilistes, Brandob Klassen recommande de prévoir leur remplacement le plus tôt possible.

Préparez également une trousse d'urgence routière pour votre voiture , ajoute-t-il. Comme ça, vous serez préparé au cas où quelque chose se produirait .

Ouvrir en mode plein écran Hugues Paiement, résident de Calgary et père de trois enfants, s'estime chanceux d'avoir eu un rendez-vous à la dernière minute chez son garagiste pour l'installation de ses pneus d'hiver. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Quant à Hugues Paiement, il dit qu’il va dorénavant éviter la folie de la dernière minute pour la sécurité de sa famille.

L'année prochaine, on va [s’en occuper] le 1er octobre , affirme-t-il. Ça va être notre date pour s'assurer que, quand la première tombée de neige arrivera, nous serons déjà prêts.

Avec les informations de Radja Mahamba et Omar Sherif