La grève des employés d’une usine de sucre a un goût amer pour des pâtissiers

Plus de 135 travailleurs syndiqués de la raffinerie Rogers Sugar à Vancouver sont en grève depuis près d’un mois. Alors que le syndicat souhaite encadrer la sous-traitance, protéger les employés contre les effets de l’inflation et obtenir de meilleurs avantages sociaux, des entreprises du secteur alimentaire commencent à ressentir les conséquences du conflit de travail.

Les gens défendent leurs intérêts et la grève est un moyen de s'exprimer, un moyen de faire pression. En l'occurrence, on va dire que c'est efficace parce qu'en termes de pression, effectivement, nous, on la ressent , explique Franck Point, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Faubourg.

Son entreprise achète habituellement 60 kilos de sucre par semaine auprès de son distributeur qui s’approvisionne entre autres chez Rogers Sugar, mais elle est actuellement contrainte de ne se procurer que 40 kilos. On sera obligé de repenser les pâtisseries qu'on [pourra] présenter dans nos magasins , indique Franck Point.

Ses inquiétudes augmentent à l’approche du temps des Fêtes. Il estime que ses besoins en sucre avoisineront hebdomadairement les 80 kilos, et ce, dans trois semaines. Si on est limité à 40 [kilos], c'est 50 % de production en moins. Il faudra faire des choix et ajuster nos productions , dit Franck Point.

Franck Point, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Faubourg à Vancouver, indique que les semaines qui précèdent Noël sont une période très achalandée pour son entreprise.

Trouver d’autres fournisseurs

Lee's Donuts, une pâtisserie de l'île Granville, dépend de Rogers Sugar pour la production de ses beignets. Toutefois, il y a trois semaines, son fournisseur de sucre l'a contactée pour l'informer de la grève.

Tout de suite, ils ont imposé des limites à nos commandes , explique Carol Kaesbauer, directrice régionale de Lee's Donuts. Les limites ont ensuite été revues à la baisse et, certains jours, il n'y avait plus du tout de stock , ajoute-t-elle.

L'entreprise Lee's Donuts fait face à des limites sur la quantité de sucre qu'elle peut commander depuis la grève à la raffinerie Rogers Sugar.

Carol Kaesbauer indique que pour continuer à produire des beignets, elle a dû se démener pour trouver d'autres fournisseurs. Une option que n’exclut pas Franck Point. Les distributeurs ont l’habitude de faire un stock pour remédier à ce genre de problématique , explique-t-il, assurant que des stocks sont encore disponibles à l’heure actuelle.

Si la grève perdure, le stock ne sera pas réalimenté. Dans ce cas, on n’aura absolument plus du tout la possibilité de commander , indique l’entrepreneur, ajoutant qu’il tâte le terrain pour trouver un distributeur qui s’approvisionne ailleurs que chez Rogers Sugar.

Dans ses états financiers de 2022, Rogers Sugar indique avoir vendu 794 600 tonnes de sucre au cours de l’année fiscale, ce qui en fait le principal vendeur au Canada. L'entreprise englobe également les filiales Lantic et The Maple Treat Corporation. Elle détient cinq usines de sucre au pays, dont celle de Montréal qui fait l’objet d’un agrandissement de 200 millions de dollars, et quatre usines de sirop d’érable, dont une aux États-Unis.

Une usine qui roule en tout temps

La section locale 8 du Syndicat des travailleurs des secteurs public et privé du Canada (Public and Private Workers of Canada ou PPWC), qui représente les travailleurs de Rogers Sugar à la raffinerie de Vancouver, indique que l'employeur a essayé d'inclure un horaire continu dans la convention collective.

Un horaire continu signifie que la raffinerie fonctionnerait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et que les employés travailleraient des quarts de 12 heures. Avant la grève, l'usine fonctionnait 24 heures par jour du lundi au vendredi et les employés travaillaient des quarts de huit heures.

Le syndicat indique qu’une telle situation éliminera les heures supplémentaires pour ses membres et nuira à l'équilibre entre le travail et la vie privée. Combien de temps pouvez-vous passer avec votre famille avant d'aller vous coucher? , questionne Adrian Soldera, président du syndicat.

Les travailleurs syndiqués de la raffinerie Rogers Sugar à Vancouver sont en grève depuis le 28 septembre.

Jean-Sébastien Couillard, vice-président des finances de Rogers Sugar, indique que l'entreprise est déterminée à parvenir à un accord acceptable pour les deux parties . Il affirme également que la raffinerie fonctionne à un niveau qui soutient nos clients .

Le président du syndicat affirme que les travailleurs sont prêts à reprendre le travail, mais pas tant que leurs revendications demeurent insatisfaites.

Chronologie du conflit de travail 28 février 2023 : Expiration de la convention collective des employés syndiquée de la raffinerie Rogers Sugar 24 mai 2023 : Première rencontre entre le syndicat et l’employeur afin d'entamer le processus de négociation de la nouvelle convention collective. Onze jours plus tard, le syndicat a déclaré l’impasse dans les négociations. 23 septembre 2023 : Vote unanime des membres du syndicat en faveur d'un mandat de grève 28 septembre 2023 : Début de la grève des travailleurs de la raffinerie Rogers Sugar

Avec des informations de Benoît Ferradini et de Shivani Joshi