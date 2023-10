De l’impro pour la prévention du suicide dans le Restigouche

Douze improvisateurs chevronnés se rencontrent sur scène dans quelques jours à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, afin d’amasser des fonds pour la prévention du suicide.

La 4e édition de l'Improvisation pour la prévention aura lieu le 4 novembre à Campbellton, un événement qui a permis d'amasser plus de 17 000 $ depuis ses débuts.

La communauté d’improvisateurs au Nouveau-Brunswick avait été ébranlée en apprenant qu’un de leur jeune membre s’était enlevé la vie, en septembre 2018.

Une première collecte de fonds pour soutenir des initiatives diverses de prévention du suicide à travers la province avait alors été organisée grâce à une joute présentée au Théâtre Restigouche.

Guyane Pelletier, entraîneuse de l’équipe d’improvisation de l’école Aux quatres vents de Dalhousie, s’en réjouit. Le jeune improvisateur qui s’était enlevé la vie en 2018 faisait partie de son équipe.

À l’époque, son ami et coéquipier, Jonathan Savoie, lui propose d’organiser une joute d’improvisation pour amasser des fonds, à la suite de ce triste événement.

J’ai sauté à pieds joints avec lui dans ce projet-là , raconte Guyane Pelletier. Ensemble, ils fondent alors Improvisation pour la prévention Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Les fondateurs de l'événement Improvisation pour la prévention, Guyane Pelletier et Jonathan Savoie. Photo : Jonathan Savoie

Un match qui rallie la communauté

Plus de 300 spectateurs sont attendus pour la joute de cette année.

Étant une petite région, on ne se cachera pas que les gens du Restigouche, ce n’est pas rare que l’on connaisse la famille des jeunes qui se sont enlevé la vie , précise Guyane Pelletier. Ce qui fait en sorte qu’on veut encore plus se rallier à la cause.

La totalité des fonds amassés est ensuite versée à différents groupes organisant des activités, grandes ou petites, en lien avec la prévention du suicide ou la santé mentale.

C’est toujours du positif. Des fois on pense que de petits gestes, de petites idées ne font pas une grande différence, mais c’est faux , estime Guyane Pelletier. Il n’y a pas de limites, il faut oser.

Ouvrir en mode plein écran La 3e édition d'Improvisation pour la prévention a eu lieu le 12 novembre 2022. Photo : Jonathan Savoie

Les joueurs d’improvisations André Roy, Samuel Chiasson, Christian Essiambre et Jean-Sébastien Levesque sont de ceux qui prendront part à la joute. Le match sera arbitré par Michel Albert.

Ils sont tous aussi enthousiastes que nous , dit Guyane Pelletier. C’est dans nos veines de faire de l’improvisation.

Improvisation pour la prévention aura lieu le 4 novembre à 19 h, au Théâtre Restigouche de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.

Plus il y a de gens, plus le show est bon , conclut Guyane Pelletier.

