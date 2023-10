Fire & Smoke, d’ouest en est avec le Coup de cœur francophone

Les membres du duo musical Fire & Smoke, Daniel Péloquin-Hopfner et de Claire Morrison, gardent de bons souvenirs de leurs participations aux spectacles du Coup de cœur francophone à Winnipeg, alors qu'ils s'apprêtent à fouler les planches pour participer à son équivalent à Montréal.

Après une pause de 8 ans qui a pris fin en 2021, Fire & Smoke a été l’un des premiers groupes à remonter sur la scène du Centre culturel franco-manitobain dans le cadre du Coup de cœur francophone après la pandémie de la COVID-19.

Depuis maintenant deux ans, le duo a poursuivi sa route d’ouest en est pour finalement s’arrêter au Québec. Le groupe participe cette fois au Coup de cœur francophone à Montréal.

Claire Morisson et Daniel Péloquin-Hopfner du duo Fire & Smoke lors du Coup de cœur francophone en octobre 2021 au Centre culturel franco-manitobain. Photo : Radio-Canada

Pour Daniel Péloquin-Hopfner, c’est l’occasion de faire découvrir Fire & Smoke dans une autre province.

Comme tous les artistes de scène qui font des tournées, on sait bien qu'il y a deux marchés au Canada. C'est l'Ouest canadien dans les Prairies jusqu'à la Colombie-Britannique et il y a l'Est canadien, là où se trouve la majorité de la population. Il y a beaucoup d'opportunités pour l'exportation internationale qui part de là aussi , explique l’artiste.

Le festival Coup de cœur francophone a été fondé à Montréal en 1987 qui présente chaque année en novembre des artistes francophones dans 45 villes au Canada.

Selon la directrice du marketing et des communications au Centre culturel franco-manitobain, Sassandra Bergounioux, c'est une occasion pour les artistes de se développer à travers le Canada.

Je pense que c'est un excellent tremplin, car les artistes peuvent voyager, transmettre leurs savoirs, se faire connaître et transmettre leur univers à différents publics. Cela permet de créer un réseau extraordinaire dans différentes provinces , précise-t-elle.

À Winnipeg, le Coup de cœur francophone aura lieu les 4 et 5 novembre prochain à 19 h au Centre culturel franco-manitobain avec les artistes Kelly Bado en première partie de Beau Nectar et Justin Lacroix en première partie de Matiu.

Se rétablir de la pandémie

En se déplaçant ailleurs au pays, Fire & Smoke envisage de se faire connaître encore plus loin, de l’autre côté de l’Atlantique.

Je sais que la musique folk et la musique francophone sont très bien reçues, non seulement en France et Belgique, mais aussi en Allemagne, en Angleterre , confie Daniel Péloquin-Hopfner.

On essaie tous de se rétablir de la pandémie de la COVID-19, pas seulement du côté des artistes, mais aussi des diffuseurs , nuance-t-il.

On a été obligés de repenser notre manière de communiquer et de travailler , précise pour sa part Sassandra Bergounioux.

D'après Daniel Péloquin-Hopfner, la vie des artistes a été elle aussi chamboulée. Il avoue avoir traversé une crise d’identité durant ces deux années de calme artistique.

On a tous dû changer de carrière ou bien essayer de trouver d'autres moyens de survivre comme artiste de la scène. Pour une grande majorité des gens, ce fut un arrêt complet , rapporte-t-il.