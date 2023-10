Un avis d’ébullition en vigueur depuis presque deux mois à Ville-Marie

Les citoyens de Ville-Marie doivent faire bouillir leur eau potable depuis près de deux mois.

La Ville a émis un avis d'ébullition à la fin du mois d'août lorsqu'un coliforme E. coli a été détecté lors d'un test de routine.

Depuis, aucun autre coliforme n'a été découvert, mais le ministère de l'Environnement a des règles strictes pour lever un avis d'ébullition et la Municipalité n'a pas réussi à remplir les critères en vigueur à ce jour.

La Ville de Ville-Marie va donc procéder au nettoyage complet de son réseau dans les prochains jours.

Quand on va recevoir les produits, on va faire le nettoyage du réseau, et à partir de là, quand nos résultats seront à zéro dans les trois tests consécutifs, on va lever l’avis d'ébullition , explique le maire Martin Lefebvre, qui n’arrive pas à expliquer l’apparition de ce coliforme.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

C’est plate, ce n'est pas plaisant, mais on est obligés de faire avec , ajoute-t-il.

Communication déficiente

M. Lefebvre admet par ailleurs qu'il aurait pu mieux communiquer. Plusieurs citoyens se sont plaints de n'avoir pas reçu suffisamment d'informations à ce sujet.

Je crois qu’on aurait pu être meilleurs. La population n’est pas contente, et avec raison. Ce n’était pas de cacher de l’information, c’est qu’il y a eu un manque à ce niveau-là et je l’assume comme maire , mentionne Martin Lefebvre sans détour.

Les citoyens ont dû s’approvisionner en eau par leurs propres moyens depuis plusieurs semaines. La Ville n’a pas organisé de distribution d’eau potable.