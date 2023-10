Pourquoi l’essence est-elle plus chère aux alentours de Drummondville?

Lors d'une conférence de presse à Québec mercredi, le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon a enjoint aux pétrolières de s'expliquer au sujet des prix exigés depuis un certain temps dans la Capitale-Nationale.

En effet, la Régie de l'énergie conclut dans un rapport que depuis 2021, le niveau des prix de l’essence ordinaire dans la région de la Capitale-Nationale est plus élevé, en moyenne, que dans presque toutes les autres régions du Québec .

Toutefois, qu'en est-il du prix payé par les consommateurs dans des régions comme Sherbrooke ou Drummondville où, par exemple, le prix du litre d'essence ordinaire s'établissait mercredi à 1,59 $ le litre à Saint-Germain-de-Grantham et à près de 1,76 $ à Drummondville?

Selon CAA Québec, qui a déjà interpellé Québec concernant, entre autres, le prix de l'essence dans la région de Québec, les raisons peuvent être diverses et parfois plus ou moins logiques.

Le porte-parole de cette organisation, Nicolas Ryan, propose l'hypothèse suivante : si un détaillant commande son essence toutes les deux semaines parce qu'il a peut-être un plus petit volume, s'il l'a achetée très très cher et que le prix a baissé par la suite, peut-être que ce détaillant-là va avoir de la misère ensuite à suivre le prix de ses compétiteurs, considérant qu'il a payé plus cher .

A contrario, une essencerie qui aurait acheté son essence moins cher tous les deux jours aurait pu influencer le prix de l'essence dans sa région en baissant son prix , poursuit-il.

Malheureusement, ce qu'on remarque souvent, c'est que les stations-service sont promptes à augmenter leurs prix mais sont un peu plus lentes à les diminuer.

De nombreux automobilistes interrogés par Radio-Canada mercredi jugent le prix de l'essence trop élevé. Certains disent qu'ils en espèrent très peu de la démarche du ministre de l'Économie et qu'ils se résignent à payer.

Un autre citoyen estime que c'est plutôt le consommateur qui a le pouvoir de faire changer les choses.

Moi, ce que je suggère, c'est qu'on devrait boycotter les grosses compagnies pendant deux semaines, trois semaines, pour voir si on peut les faire bouger.

Reste à voir si l'invitation lancée par le gouvernement fera sentir ses effets dans les prochains mois.

Avec les informations de Jean-François Dumas