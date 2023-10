Le journaliste franco-canadien Romain Chauvet a été arrêté le 12 octobre à Athènes. Il est accusé d’avoir provoqué une fausse alerte à la bombe à l’aéroport, ce qu’il réfute, et doit comparaître au tribunal pour une seconde fois, jeudi. Il risque d’écoper d’une peine maximale de trois ans de prison avec sursis et revient sur ces deux dernières semaines « traumatisantes », malgré le soutien de Reporters sans frontières.

L'organisation de défense des droits des journalistes a exhorté la justice grecque à rendre une décision indépendante après avoir pris en compte des éléments incohérents de l’accusation , selon une déclaration diffusée mercredi.

Ancien employé de Radio-Canada en Ontario, Romain Chauvet est devenu correspondant indépendant basé à Athènes, en 2022, où il poursuivait aussi une maîtrise sur les médias et les flux migratoires. Il a récemment couvert les feux de forêt en Grèce et témoigné du chaos qui a secoué l'aéroport de Rhodes quand des centaines de touristes ont tenté de quitter l'île en urgence.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés le 12 octobre, à l'aéroport international d’Athènes. Le journaliste s’y était rendu avec l’intention de couvrir l’arrivée du premier avion rapatriant les Canadiens au départ de Tel-Aviv, raconte-t-il à Radio-Canada. Comme c'était un vol non commercial, il n’était pas affiché sur les écrans de l'aéroport, se souvient-il. Je suis donc allé voir une dame au guichet d'information pour lui demander à quelle heure ce vol allait arriver.

Incompréhension

La suite relève d’une succession d’événements ubuesques qu’il peine à comprendre. Je me suis assis dans l'aéroport à la sortie; j'attendais de voir s'il y avait des Canadiens que je pouvais repérer par l'accent ou des drapeaux canadiens , poursuit-il, dans l’espoir de proposer un sujet aux médias avec lesquels il travaille.

Après quelques dizaines de minutes [...] je me suis fait intercepter par des policiers, qui m'ont demandé de les suivre. On me disait "contrôle d'identité". Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Romain Chauvet précise qu’il détenait une autorisation de tournage et pensait d’abord qu'on lui demandait de la présenter. La police avance un autre motif : J'aurais dit à cette dame [du kiosque d’information] qu’il y avait une bombe à bord de l'avion , raconte le journaliste, joint à son domicile, à Athènes.

J'ai été interrogé pendant des heures et des heures, placé en détention, comme dans les films, jusqu'au lendemain matin, où j'ai comparu au tribunal.

À sa grande surprise, l’interrogatoire ne portait pas sur la prétendue bombe , mais sur sa connaissance du vol rapatriant les Canadiens de la région du conflit israélo-palestinien, une information publique et largement diffusée, plaide l’accusé. La journée même, cela avait été annoncé dans plusieurs médias, et on pouvait suivre ce premier vol de rapatriement depuis l'aéroport de Tel-Aviv sur le site Flight Radar , se défend-il.

Faiblesse du dossier

Pourquoi un journaliste qui s'est signalé auprès des autorités aéroportuaires lancerait-il une fausse alerte, pour ensuite rester dans l'aéroport en attendant de se faire arrêter? questionne de façon rhétorique Pavol Szalai, responsable du bureau UE-Balkans de RSF .

Le correspondant pigiste bénéficie du soutien de l'organisation internationale, pour qui le dossier judiciaire ne tient pas debout . L’accusation ne semble être basée que sur le seul témoignage d’une agente au guichet à l'aéroport international d’Athènes , pointe RSF , qui dénonce la faiblesse des éléments retenus contre Romain Chauvet et rappelle au passage que la Grèce occupe la 107e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse, soit le dernier des pays de l’UE pour 2023.

Reporters sans frontières déplore aussi le fait que, depuis son arrestation, Romain Chauvet ait été la cible d’une large médiatisation rapportant, pour seule source, les propos de la police l’accusant d'avoir voulu tester les systèmes de sécurité de l’aéroport . L’organisation pointe aussi l’absence de vérification des faits rapportés par des médias grecs avec une ligne éditoriale proche du gouvernement .

Détenant la double nationalité canadienne et française, Romain Chauvet résume ainsi les deux semaines écoulées : J'ai seulement demandé à quelle heure arrivait un vol pour faire mon travail. J'avais les autorisations, ma carte de presse canadienne et, en quelques minutes, ta vie s'arrête et tu te retrouves derrière les barreaux dans une cellule.

Situation suivie de près à Ottawa

Contactée par Radio-Canada, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), dont le journaliste est membre, a appuyé sa défense.

La situation est inquiétante et déplorable pour M. Chauvet. La FPJQ demande que la justice règle le cas rapidement pour que le journaliste puisse continuer à exercer son travail sans le stress d'une accusation qui semble non fondée.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a réagi après publication de l'article de Radio-Canada, précisant être au courant d'un incident impliquant un Canadien en Grèce .