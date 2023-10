Le secteur de l’énergie renouvelable veut attirer plus de travailleurs

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable a lancé un site Internet pour inciter plus de personnes au pays à travailler dans le secteur et s’assurer que les besoins de main-d’œuvre à venir seront comblés.

C’est pour passer le message qu’on a un grand nombre d’emplois dans ce secteur. Ce que l’on voit dans la recherche, c’est qu’il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais les gens ne sont pas au courant des possibilités , explique Mathieu Côté, le directeur du programme d’opération à l’Association canadienne de l’énergie renouvelable.

En plus du tableau d’affichage d’emplois et de CV classique, le site cleanenergyjobs.ca se veut une vitrine sur l'ensemble des métiers offerts dans le secteur. Il établit aussi des liens vers les programmes éducatifs offerts pour la reconversion.

Selon un rapport publié mercredi (Nouvelle fenêtre) (en anglais) par l’organisme Ressources humaines, industrie électrique du Canada, le taux d’emploi dans le secteur d’électricité a augmenté de 12 % ces cinq dernières années et la majorité de la croissance provient des énergies renouvelables.

Publicité

Le rapport note que les offres d’emploi pour des techniciens d’éoliennes ont augmenté de 579 % entre 2018 et 2022.

Compétition pour les travailleurs qualifiés

Pour Renewable Energy Systems (RES) Canada, qui développe et gère des parcs éoliens, solaires et des lignes de transmission au Canada, et mène de front quatre projets au Canada, le recrutement peut parfois être difficile.

Localement, on a des problèmes pour trouver des travailleurs du côté civil et mécanique , explique le vice-président au développement à RES Canada, Peter Clibbon.

Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de chantiers.

Selon M. Clibbon, le secteur attire toutefois une certaine catégorie de travailleurs idéalistes, qui croient en un avenir sans hydrocarbures . On voit aussi beaucoup de sous-traitants qui cherchent un autre pilier à leur chiffre d’affaires , ajoute-t-il.

Publicité

Les crédits d’impôt fédéraux pour inciter au développement des technologies propres s’accompagnent aussi d’obligation de salaires plus élevés, ce qui pourrait faciliter le recrutement à venir.

Des besoins en croissance

Les besoins en main-d’œuvre devraient toutefois s’accentuer, surtout si le Canada met en place de nouvelles mesures pour atteindre la carboneutralité en 2050.

C’est clair que les besoins d’aujourd’hui vont s’accroître parce que le montant d’électricité propre dont nous allons avoir besoin va doubler , affirme Mathieu Côté, qui cite les prévisions de la Régie de l’énergie du Canada dans un monde carboneutre.

Ressources humaines, industrie électrique Canada estime ainsi que près de 28 000 nouveaux travailleurs seront nécessaires d’ici 2028 pour remplacer les employés à la retraite et faire face à la croissance du secteur.

Environ 130 000 emplois supplémentaires pourraient s’ajouter entre 2028 et 2050.

Ces perspectives d’emploi sont d’ailleurs un des arguments utilisés par le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, pour convaincre l’Alberta d’adhérer à son plan de transition vers des emplois durables.

Selon Ottawa, la province pourrait enregistrer la plus forte croissance d’emplois en technologies propres au pays.