La fréquentation des banques alimentaires en Colombie-Britannique a bondi de 20 % en un an, selon Banques alimentaires Canada dans son rapport Bilan-faim annuel.

C’est de loin la pire année depuis qu’on réalise le Bilan-Faim , dit Philippe Ozga, chef du réseau et des relations gouvernementales à Banques alimentaires Canada. Malheureusement, la situation va mal dans le pays, et la Colombie-Britannique suit la même trajectoire.

Il ajoute que le coût du logement extrêmement élevé dans la province, les désastres naturels et le coût de la vie sont autant de facteurs qui poussent les Britanno-Colombiens vers les banques alimentaires.

La hausse est encore plus importante à l’échelle du Canada.

Ainsi, les visites dans les banques alimentaires au pays ont augmenté de 32 % en mars 2023 par rapport au même mois de l'année précédente. Elles ont été fréquentées par plus de 1,9 million de personnes en mars 2023.

Il s'agit de la plus forte hausse observée d'une année à l'autre à l'échelle du pays depuis que l'étude existe.

Un bénéficiaire sur six a un emploi

Le rapport Bilan-Faim (Nouvelle fenêtre) montre que de plus en plus de personnes ayant un revenu fixe tiré d’un emploi sollicitent l’aide des banques alimentaires pour se nourrir. Un bénéficiaire sur six occuperait un emploi.

C’est un chiffre qui nous frappe particulièrement dans le rapport 2023 , note Philippe Ozga.

Aujourd’hui, il y a des gens qui sont bien au-dessus du seuil de pauvreté et qui doivent quand même venir aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts. Certaines familles ont deux revenus et viennent également frapper à nos portes.

Même constat du côté de Treksa Watson, directrice des opérations à The Mustard Seed, une banque alimentaire à Victoria : Nous avons une réelle hausse des personnes qui travaillent et qui viennent nous voir. C’est alarmant. Le coût de la vie, notamment à Victoria, est très élevé, ce qui les touche de manière importante.

Dan Huang-Taylor, directeur général de Food Bank BC, un organisme qui regroupe 107 banques alimentaires de la province, est du même avis. Nous constatons une augmentation du nombre de bénéficiaires des banques alimentaires qui disent avoir un emploi à temps plein.

Selon lui, l’inflation et l’augmentation des taux d’intérêt sont les principales raisons de cette hausse.

Les enfants sont concernés, les personnes qui travaillent, celles qui sont à la retraite. Aujourd’hui, plus aucun groupe de la population n’est épargné par les difficultés pour se nourrir. La vague est là, elle est toujours plus grande, et elle concerne de plus en plus de monde , déplore Philippe Ozga.

On pensait que les chiffres de l’année dernière feraient bouger nos gouvernements. À quel point l’augmentation doit-elle être spectaculaire pour que les choses changent enfin?

Ces chiffres sont incroyables, tristes. On peut faire mieux. Nos gouvernements doivent agir , martèle Philippe Ozga, qui évoque deux pistes de travail.

Il faut que les gouvernements aident les gens à faire face au coût de la vie. Je pense aux aides au logement, à l'accès à des logements abordables. Il faut revoir aussi les prestations pour les personnes qui ont de faibles revenus , dit-il.

« Nous craignons que les dons ne baissent »

Et puis, il faut soutenir ceux qui rencontrent une difficulté dans leur vie. Il faudrait notamment moderniser l’assurance-emploi, augmenter les aides sociales ou encore les pensions afin que les personnes âgées n’aient plus besoin d’avoir recours aux banques alimentaires.

En attendant, Philippe Ozga espère que les banques alimentaires arriveront à répondre à la demande : Nous sommes inquiets, car nous constatons sur le terrain que la situation continue d’empirer. Plusieurs banques alimentaires sont en difficulté et fonctionnent grâce à la générosité des donneurs. Nous craignons que les dons ne baissent à cause du coût de la vie.

Avec les informations de Wildinette Paul