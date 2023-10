Le ski de fond de retour à la Forêt Montmorency

Fermée au public l’hiver dernier, la forêt Montmorency rouvrira ses pistes aux amateurs de ski de fond et de raquette d’ici quelques semaines. En vertu d’une nouvelle entente avec l’Université Laval, un promoteur s’occupera d’opérer le centre récréotouristique, mais uniquement jusqu’à Noël.

Je vais peut-être couper dans les heures de sommeil dans les prochains jours. Ils annoncent de la neige dimanche , lance joyeusement Godefroy Bilodeau, qui assurera le service aux fondeurs et aux raquetteurs, cet hiver.

Entraîneur-chef de l’équipe de ski de fond du Rouge et Or, ce dernier reprend en quelque sorte le contrat que lui avait octroyé l’Université Laval en 2021.

La Faculté de foresterie ne voulait alors plus s'occuper du volet récréotouristique de la Forêt Montmorency, préférant se concentrer uniquement sur sa mission première, la recherche scientifique. Bilodeau s’était offert comme sous-traitant dans l’espoir de sauver le centre de ski de fond.

Ouvrir en mode plein écran C'est son enneigement exceptionnel et ses nombreux chemins forestiers qui font de la Forêt Montmorency un site de ski de fond unique dans la province. Photo : Ski de fond forêt Montmorency

La chose a fonctionné le temps d’un hiver, mais l’Université a à nouveau fermé le site au public, l’an dernier, plaidant des coupes forestières liées à un projet de recherche et, aussi à la vétusté des infrastructures. Une annonce qui avait soulevé un petit tollé dans la communauté québécoise du ski de fond.

Au chaud jusqu’à Noël

Douze mois plus tard, voilà que la Faculté de foresterie annonce un nouveau projet pilote afin de définir un modèle d'affaires en vue d'une offre future d'activités récréotouristiques . Le tout en donnant le feu vert à une réouverture partielle du pavillon principal de la Forêt Montmorency.

On aura le plaisir d’accueillir les gens au chaud et au sec au comptoir d'accueil et dans la grande salle de repos en bas avec les tables de billard. On a aussi aménagé une salle de fartage près de l’accueil , relate Godefroy Bilodeau.

Ouvrir en mode plein écran Godefroy Bilodeau dirige l'équipe de ski de fond du Rouge et Or depuis 2018. Photo : Mathieu Belanger

Idéalement, il aurait aimé rouvrir le centre tel qu’il était auparavant avec une offre d’hébergement et un service de restauration. Cette option semble toutefois impossible pour l’Université d’ici à ce qu’on tranche du sort des infrastructures récréotouristiques.

C'est pourquoi l'entrepreneur a décidé d'ouvrir jusqu’à Noël ou peut-être le jour de l’An, estimant que le reste de l’hiver ne serait pas rentable. Côté achalandage, le trois quart des visites de skieurs se fait en novembre et décembre. C’est explicable par le fait que la neige tombe là en premier et c’est possible de tracer des pistes plus tôt que partout ailleurs.

Réussir à offrir une saison de ski précoce à la population était par ailleurs au coeur des recommandations du nouveau comité de travail sur l'offre de ski de fond mis sur pied par la Faculté de foresterie. Nous avons entendu la population et respecté notre engagement de trouver une solution , a énoncé la doyenne Nancy Gélinas par voie de communiqué de presse.

Ouverture imminente

C’est d’ailleurs la bonne nouvelle pour les fondeurs impatients de retrouver la neige et les athlètes élites de la province désireux de s'entraîner en novembre. Les pistes seront tracées dès les premières neiges, d’ici quelques semaines Cette nouvelle entente entre l’Université et Godefroy Bilodeau devrait se poursuivre la saison prochaine.