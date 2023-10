Les visites dans les banques alimentaires de T.-N.-L. sont en forte hausse

Selon un nouveau rapport de Banques alimentaires Canada, les visites dans les banques alimentaires de Terre-Neuve-et-Labrador ont augmenté de plus de 12 % par rapport à l’an dernier et de plus de 44 % par rapport à 2019.

Le rapport, publié mercredi, est basé sur des enquêtes envoyées aux organisations de sécurité alimentaire au pays, suivant leur utilisation au mois de mars.

À Terre-Neuve-et-Labrador, 62 banques alimentaires ont fourni des données pour l’étude. En tout, 15 425 personnes ont visité les banques alimentaires de la province, qui ont fourni près de 25 000 repas et collations.

Ouvrir en mode plein écran Les tablettes des banques alimentaires canadiennes sont souvent dégarnies. Photo : Darrell Roberts/CBC

Il s’agit d’une augmentation de 12,4 % par rapport à mars 2022 et de plus de 44 % depuis mars 2019.

Publicité

La demande à la banque alimentaire du campus de Saint-Jean de l’Université Memorial a doublé, tandis que d’anciens donateurs cherchent maintenant de l’aide dans une banque alimentaire de Carbonear.

Partout au pays, les banques alimentaires font face aux mêmes défis, car le rapport révèle que leur utilisation est à son plus haut niveau depuis que Banques alimentaires Canada a commencé à suivre les chiffres en 1989.

À l’échelle nationale, près de deux millions de personnes ont eu recours aux banques alimentaires en mars 2023, soit une hausse de 32 % par rapport au même mois l’an dernier – ce qui était en soi un record – et de plus de 78 % par rapport à mars 2019.

L’inflation et le coût des produits de première nécessité

Le rapport souligne que l’inflation et la hausse du coût des produits de première nécessité, comme la nourriture, le logement et le transport, expliquent l’augmentation des visites aux banques alimentaires.

Publicité

Les répondants au sondage ont déclaré que le coût de la nourriture, le coût du logement et les salaires insuffisants ou le manque d’heures de travail étaient les principales raisons pour lesquelles ils devaient utiliser les services d'une banque alimentaire.

Plus d’enfants utilisent les banques alimentaires

Le rapport a constaté que les enfants utilisent les banques alimentaires à un taux disproportionné. Plus du tiers des visites aux banques alimentaires de la province ont été faites par des enfants. Pourtant, ceux-ci ne représentent qu’environ 20 % de la population générale.

Quelque 10 % des usagers des banques alimentaires de Terre-Neuve-et-Labrador sont des aînés; c'est la proportion la plus élevée au pays.

Par ailleurs, près de 65 % des utilisateurs des banques alimentaires de Terre-Neuve-et-Labrador affirment que l’aide sociale est leur principale source de revenus. Cette somme, selon le rapport, n'est pas suffisante pour permettre aux gens de joindre les deux bouts.

Un grand nombre de personnes ayant accès aux banques alimentaires sont des Autochtones ou de nouveaux arrivants au Canada, mais ces données ne sont pas ventilées par province.