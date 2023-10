L’accusé de l’attaque de London a plus d’une maladie mentale, selon un psychiatre

Le psychiatre Julian Gojer, qui a procédé à une évaluation psychiatrique de Nathaniel Veltman, affirme que l’homme accusé de meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme souffre de plus d’une maladie.

Le médecin qui exerce depuis plus de trois décennies a expliqué que ses services ont été retenus par l’avocat de la défense, mais il a spécifié que ses obligations sont envers le tribunal en général et non envers l’avocat de la défense ou encore envers l’accusé.

Au cours de ses deux premiers jours à la barre des témoins, le médecin a décrit aux jurés sa formation et son expérience en tant que psychiatre, spécifiquement en lien avec ses spécialisations dans le domaine de la médecine légale.

Il a affirmé avoir eu l’occasion d’examiner l’accusé à l'issue de plusieurs rencontres. Il a aussi révisé des rapports effectués par ses collègues. Le psychiatre l’a lui-même observé aux centres de détention Middlesex et du Sud-Ouest où l’accusé était détenu ainsi qu'au Royal, le centre de soins de santé mentale d'Ottawa où il a été hébergé pour cette évaluation psychiatrique. Des psychologues et un travailleur social ont aussi eu des consultations avec l’accusé et son père, Mark Veltman, afin de permettre au psychiatre de se former une opinion globale sur son état de santé mentale.

Interrogé par l’avocat de la défense, Christopher Hicks, le psychiatre a conclu que l’accusé souffre de plus d’une maladie mentale .

Le médecin a toutefois rejeté la suggestion de la défense selon laquelle il pourrait s’agir de maladies mentales sévères, soulignant plutôt que celui-ci ne semblait pas souffrir de troubles psychotiques, mais que sa maladie pouvait plutôt être considérée comme sérieuse . Il a toutefois affirmé que les symptômes décrits par l’accusé dans le passé laissent croire qu’il a traversé de courts épisodes psychotiques [...] où il n’était plus en contact avec la réalité .

Le médecin a expliqué la différence entre un signe et un symptôme dans son domaine : Un signe est une chose que l’on observe, un symptôme est une information que le patient nous donne .

En exemple : Si une personne se tient la tête, c’est un signe qu’il souffre d’une migraine, si le patient affirme qu’il a une douleur à la tête, c'est un symptôme d’une migraine .

L’homme aujourd’hui âgé de 22 ans aurait souffert d’encéphalopathie à la naissance, un problème qui n’aurait toutefois plus aucun impact aujourd’hui. Cela pourrait toutefois expliquer le fait que l’accusé ait mouillé son lit jusqu’à un âge avancé. Le médecin affirme qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique n’a révélé aucune anomalie dans son cerveau et que des tests ont permis de déterminer qu’il possède une intelligence supérieure à la moyenne .

Le psychiatre a finalement affirmé que son opinion sur les problèmes de santé mentale de l’accusé est demeurée fluide jusqu’à ce qu’il puisse observer le témoignage de l’accusé en cour.

Le Dr Gojer poursuivra son témoignage jeudi.