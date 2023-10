Bruno Marchand devient ambassadeur de Nœudvembre contre le cancer de la prostate

Le maire de Québec, Bruno Marchand, suit les pas de son prédécesseur pour aider à amasser un million de dollars.

Comme Régis Labeaume avant lui, le maire Bruno Marchand devient ambassadeur de la campagne de sensibilisation qui se déroulera tout le mois de novembre à la grandeur de la province pour lutter contre le cancer de la prostate. Il s'agit de la 10e campagne nationale Nœudvembre, pilotée par l'organisme Procure.

Dès aujourd'hui, les personnes intéressées peuvent se procurer des nœuds papillon, emblèmes de la campagne. L'objectif consiste à recueillir un million de dollars, soit le même montant que l'an dernier. Si, cette année, on dépasse le million, je serai supercontent. Atteindre cet objectif-là dans le contexte économique plus difficile, ce sera très apprécié , a souligné le président-directeur général de Procure, Laurent Proulx.

Les sommes amassées servent à soutenir des projets de recherche et à accompagner les hommes et leurs proches qui traversent cette épreuve. Laurent Proulx rappelle que le cancer de la prostate demeure tabou. Il faut beaucoup de sensibilisation pour encourager les hommes à prendre soin de leur santé.

La pandémie a eu un énorme impact sur des hommes qui ne se sont pas rendus chez le médecin.

Tous les jours, 18 hommes [au Québec] reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate , a souligné le maire de Québec, Bruno Marchand. Il fait partie des 32 personnalités qui ont accepté de se prêter à une séance photo comme Régis Labeaume, l'animatrice Ève-Marie Lortie, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, Chantal Machabée, du Canadien de Montréal, ainsi que l'acteur Mathieu Baron.

On peut voir le maire de Québec arborant le nœud papillon signé par le designer québécois Philippe Dubuc. On a le pouvoir de renverser la tendance , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec, Bruno Marchand, lors de la photo officielle pour la campagne Nœudvembre. Photo : Andréanne Gauthier

Ce que j’aime de cette campagne-là, c’est qu’elle rallie hommes et femmes , dit le maire. Les femmes sont des alliées de cette cause-là , ajoute Ève-Marie Lortie. Ambassadrice depuis cinq ans pour la campagne Nœudvembre, elle souhaite que les proches des personnes atteintes de cette maladie puissent faire partie de la solution.

Elle aurait aimé être plus près de son père quand il a reçu son diagnostic, il y a plusieurs années. Quand on a traversé cela, on n’en a pas assez parlé. On n'a pas assez été complices de ses questionnements et de ses traitements.

En dix ans, la campagne de Nœudvembre aura permis d'amasser cinq millions de dollars. Pour souligner cet anniversaire, Procure en profite pour faire un clin d'œil à un autre de ses célèbres ambassadeurs, décédé du cancer de la prostate il y a quatre ans : le commentateur et journaliste sportif Jean Pagé. Un mouchoir de poche est aussi offert.