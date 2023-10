Un chat perdu depuis les évacuations se prélassait dans un hangar d’avion

Tomek, un garçon de 5 ans de Yellowknife a eu le bonheur de retrouver enfin son chat qui avait disparu depuis les évacuations du mois d’août. L'animal avait élu domicile dans le hangar de l’entreprise aérienne Buffalo Airways.

Cela faisait deux mois que la famille de Tomek était à la recherche du chat orange familial appelé Peyote, craignant qu'il n'ait été la victime d'un prédateur et ne revienne jamais à la maison.

Pendant que la famille de Tomek s’inquiétait, Peyote vivait paisiblement dans le hangar de Buffalo Airways, mangeant à satiété, chassant la vermine et se prélassant dans les avions vides et dormant sur des papiers importants. On lui avait attribué un nouveau nom, soit Claude.

C’est un paradis pour les chats ici , dit le directeur général de l’entreprise aérienne, Mickey McBryan.

Il raconte que le chat s’est confortablement installé dans l’appareil DC-3 de la compagnie tout en étant amical avec le personnel et les chiens qui occupaient le hangar.

Claude aurait eu une belle vie ici, mais c’est mieux qu’il retrouve sa famille.

La famille propriétaire de Peyote était en vacances au moment de l’évacuation provoquée par les feux de forêt. Entre-temps, elle avait demandé à la personne qui prenait soin de la maison de laisser une fenêtre ouverte pour permettre à leurs chats de se sauver si jamais un incendie venait à se rapprocher trop près de la ville.

Avec le temps qui passait, nous nous demandions ce que nous allions faire de nos chats qui étaient très certainement éparpillés un peu partout dans le quartier , explique Kaitlyn White-Keyes, la mère de Tomek.

Ouvrir en mode plein écran Tomek, 5 ans, a finalement pu retrouver son chat Peyote après deux mois de recherche. Photo : Hilary Bird/CBC

La famille a demandé à la SPCA de continuer sa surveillance, mais, les mois passant, la mère de famille a commencé à préparer son fils à la possibilité que Peyote ne revienne peut-être jamais à la maison.

Publicité

Comme c’était le vœu de Noël de Tomek de retrouver on chat, Kaitlyn White-Keyes a fait un dernier appel sur les réseaux sociaux dans l’espoir de ramener Peyote à la maison. Cette tentative s’est avérée fructueuse puisque, par un heureux hasard, Mickey McBryan avait lui aussi publié une photo de son nouveau pensionnaire.

Cela a été comme des montagnes russes émotionnelles , admet la mère de famille, ajoutant qu'elle était très heureuse de savoir que le chat était au chaud et en sécurité pendant tout ce temps.

Avec les informations d'April Hudson et Hilary Bird