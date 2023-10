Des Premières Nations deviennent partenaires d’une entreprise forestière majeure en C.-B.

Une société en commandite nouvellement créée entre quatre Premières Nations de l'île de Vancouver et Western Forest Products, l’une des entreprises forestières les plus importantes de la Colombie-Britannique, est considérée comme étant le chemin à suivre pour l’industrie du bois dans la province.

Les Premières Nations, dont les territoires se situent autour de Campbell River, font l’acquisition de 34 % des parts de Western Forest Products pour 35,9 millions de dollars. Une partie du financement de cette acquisition provient d’accords de traités négociés avec la Colombie-Britannique.

D'après le premier ministre David Eby, cela constitue un exemple de Premières Nations, d’entreprises et de communautés travaillant ensemble sur la réconciliation après des décennies de conflits qui ont donné lieu à des batailles judiciaires et de territoires.

C’est un accord historique , a-t-il déclaré en conférence de presse. Il s’agit réellement d’augmenter le rôle des Premières Nations en tant que gardiennes de leurs territoires et de favoriser le mouvement vers des communautés plus fortes et un meilleur développement économique dans le nord de l'île de Vancouver.

Le partenariat concerne les Premières Nations K'omoks, We Wai Kai, Wei Wai Kum et Tlowitsis sur 1570 km2 de forêts près de Campbell River et de Sayward. Elles géreront une autorisation annuelle de coupes de plus de 904 540 mètres cubes de bois.

Le chef Dallas Smith, président du conseil Nanwakolas, dont les quatre Premières Nations sont membres, a expliqué que ce partenariat est une étape vers une gestion de la forêt durable et efficace.

Il a rappelé que les Premières Nations ont passé des décennies à faire face à de nombreux gouvernements provinciaux et entreprises forestières avant d’en arriver à cette étape.

Pendant trop longtemps, ceux-là mêmes qui sont à l’origine de l’existence de forêts saines et abondantes avant la colonisation ont été exclus de la participation à leur gestion durable continue et de toute possibilité d’en tirer profit.

Pour sa part, le chef de la Première Nation Tlowitsis, John Smith, estime que la possibilité de créer des emplois pour la jeunesse autochtone est inestimable .

Le président de Western Forest Products, Steven Hofer, a déclaré que ce partenariat représente une nouvelle ère pour l’industrie forestière en Colombie-Britannique, où tout le monde a l’occasion de participer et d'obtenir des bénéfices : Nous reconnaissons que notre avenir n’est pas seulement dans nos produits, mais aussi dans les relations que nous bâtissons.

La formation du partenariat, prévue pour le début de 2024, reste soumise à diverses conditions, dont des approbations de transfert de tenure du ministère des Forêts de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de La Presse canadienne