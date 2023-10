À l’image des comptoirs alimentaires de la province qui constatent une hausse historique de l’aide apportée en 2023, ceux de Baie-Comeau et de Sept-Îles ont augmenté leur distribution de nourriture de 20 % depuis un an.

Dans son Bilan-Faim 2023 dévoilé mercredi, le réseau des banques alimentaires de la province signale avoir aidé mensuellement 872 000 personnes, soit 30 % de plus qu’en 2022 et 73 % de plus qu’en 2019.

Au service d'aide alimentaire l’Escale, à Baie-Comeau, la gestionnaire des ressources matérielles est loin d’être surprise de cette augmentation. Natacha Rodi s’attend même à ce que la demande continue de grandir, poussée par l’inflation. Elle constate que ce sont les travailleurs, seuls ou en famille, qui viennent de plus en plus.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) offre 1300 dépannages par année, dont 400 paniers durant la période des Fêtes, déclare son président, Guy Berthe.

Selon le président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles, Guy Berthe, le coût des aliments et du logement oblige de plus en plus de gens à avoir recours au service alimentaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les derniers mois ont révélé une hausse des demandes. La rentrée scolaire donne un coup assez difficile aux ménages avec enfants , relève-t-il.

Ouvert depuis juin 2022, le comptoir alimentaire Teshipitakan de Pessamit n’a pas observé une augmentation aussi marquée, mais a constaté un changement dans la clientèle.

Ceux qui viennent le plus souvent sont des personnes seules, souvent âgées, des mamans monoparentales, des papas. Le monde dit que ça fait du bien d’avoir une aide. Il y en a qui manquent beaucoup d'argent à cause de l’inflation , précise Laura Rousselot, préposée au comptoir.

Le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger, demande une aide d’urgence de 18 millions de dollars au gouvernement de François Legault, car il envisage des jours encore plus difficiles.

Pour Natacha Rodi, pas besoin de regarder bien loin pour entrevoir à quoi pourrait servir un financement supplémentaire : des achats pour suffire à la demande, un entrepôt pour pallier le manque d’espace, une chambre froide plus grande, etc.

Une guignolée des quartiers a été organisée en 2022 à Baie-Comeau par le comptoir alimentaire l'Escale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Grâce à deux événements annuels, le CASI subit un peu moins les contrecoups de l'inflation. Un populaire souper de crabes organisé annuellement et la grande guignolée des médias lui permettent de renflouer ses coffres pour acheter suffisamment de denrées.

On bat des records à Sept-Îles, on dépasse tout ce qui peut se faire ailleurs au Québec , remarque Guy Berthe.

Le CASI a tout de même soumis une demande de subvention afin de bénéficier d'un deuxième véhicule réfrigéré pour la distribution alimentaire.

D'après les informations de Camille Lacroix