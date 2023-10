Un Estrien exaspéré par le silence de Canada Vie

Un fonctionnaire fédéral de Bury ajoute sa voix au concert de dénonciations contre l'assureur Canada Vie. Bruno Charpentier-Morin doit payer de sa poche des médicaments pour lesquels il affirme pourtant être assuré.

Rappelons que depuis juillet, près de 1,7 million de travailleurs et de retraités au fédéral sont passés de Sun Life à Canada Vie. Des centaines de personnes ont contacté CBC/Radio-Canada pour dénoncer ce changement.

Bruno Charpentier-Morin raconte que depuis la transition vers le nouvel assureur, il lui est tout simplement impossible de contacter qui que ce soit pour obtenir de l'aide. Il dit avoir soumis plus de 3200 $ en demandes de remboursements pour des traitements de fertilité qui devraient être couverts à 80 % par sa police d’assurances. Entre-temps, les factures continuent de s'accumuler.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Charpentier-Morin dit avoir soumis plus de 3200 $ en demandes de remboursements, mais sans réponse. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Je paie des médicaments de ma poche. J’essaie de communiquer avec Canada Vie depuis le mois de juillet, depuis qu’on a fait le changement. [...] J’ai envoyé huit courriels, je n’ai aucune réponse, seulement des réponses de messages automatiques. Quand j’essaie de les appeler à leur ligne pour la fonction publique, il y a une ligne juste pour nous, je suis en attente de une à deux heures chaque fois. J’ai fait six appels depuis le mois d’août. Je reçois un message automatique qui me dit qu’ils reçoivent un trop gros volume d’appels et de réessayer à un autre moment, et la ligne raccroche, tout simplement , a-t-il expliqué au micro de Par ici l'info.

L'impatience grandit envers Canada Vie : entrevue avec Bruno Charpentier-Morin. Durée de 6 minutes 45 secondes

Il n’a pas non plus eu de nouvelles en utilisant le service de clavardage de l’entreprise.

Comme il s’occupe aussi d’une ferme et qu’il est pompier à temps partiel, il a de la difficulté à trouver le temps de continuer à essayer de contacter l’entreprise. Passer de une à deux heures au téléphone pour me faire raccrocher la ligne au nez, c’est frustrant, et je n’ai pas ce temps-là à mettre là-dedans, mais je n’ai pas le choix de le mettre.

Cette situation cause en effet de sérieuses pressions sur sa situation financière. Ma conjointe et moi, on est un jeune couple. On a acheté une maison il n’y a pas si longtemps que ça. On doit les mettre [les médicaments] sur nos cartes de crédit. Je m’attendais à avoir un retour, au moins, et à me faire rembourser dans un délai raisonnable. Ils disent que c’est une semaine ouvrable pour se faire rembourser, ça fait déjà environ trois mois et je n’ai aucun retour de leur part. Ça s’accumule, les intérêts. Vous savez c’est quoi, les cartes de crédit. C’est un gros problème , soupire-t-il.

Il ajoute que dans le passé, il n’avait jamais eu de problème de remboursement avec Sun Life.

Canada Vie a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. Dans un courriel, l'entreprise indique toutefois que personne ne devrait se voir refuser la protection à laquelle il ou elle a droit en vertu de son régime de garanties et assure qu'elle va approuver toutes les demandes de règlement admissibles.

Si la majorité des clients continuent d’avoir accès à leurs garanties sans problème, nous reconnaissons qu’un certain nombre d’entre eux éprouvent des difficultés, ce qui se traduit par des volumes d’appels et des délais d’attente élevés. Voilà pourquoi nous mettons en œuvre un plan d’action axé sur le service à la clientèle afin de réduire les délais d’attente et d'accélérer le processus de traitement des demandes de règlement. Nous allons également accorder la priorité aux demandes de règlement des personnes en difficulté financière ou ayant des besoins urgents pour que ces demandes soient traitées en premier , indique l'assureur.

Une manifestation contre le régime de Canada Vie a par ailleurs été organisée par des fonctionnaires à Ottawa mercredi.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau