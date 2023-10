Des dizaines de représentants de communautés membres de la Nation Anishinabek sont réunis à Sault-Sainte-Marie pour un tout premier forum portant sur les possibilités de développement économique.

L’événement de trois jours qui se termine jeudi a pour thème Libérer la prospérité économique .

On y traite d’un éventail de sujets économiques avec plusieurs présentations d’experts et de propriétaires d’entreprises.

Darlene Solomon, gestionnaire du développement économique pour la Nation Anishinabek, explique que le forum rassemble notamment les agents de développement économique de plusieurs des 39 communautés représentées par le regroupement.

Nous voulons pouvoir leur fournir des ressources qu'ils pourront rapporter et bâtir de nouveaux partenariats au sein de leurs propres communautés respectives.

Deux des sujets abordés sont le développement des ressources et des occasions d'affaires dans le secteur de l’énergie.

Darlene Solomon, gestionnaire du développement économique pour la Nation Anishinabek, affirme que le forum constitue une excellente occasion de réseautage.

Nous avons un intérêt dans ce qui se passe sur nos territoires traditionnels et dans la manière dont nous pouvons nous impliquer davantage dans ces développements ou même éventuellement devenir propriétaires de ces développements , affirme une des conférencières, Dawn Madahbee-Leach, directrice générale de Waubetek Business Development Corporation.

Un autre conférencier est Pat Chilton, président-directeur général de Five Nations Energy, une entreprise autochtone qui exploite une ligne de transmission électrique et de fibre optique le long de la côte de la baie James entre Moosonee et Attawapiskat.

Ce que nous aimerions voir, c'est une plus grande participation des communautés des Premières Nations, une collaboration avec les sociétés énergétiques, qu'il s'agisse de production, de transport ou d'énergie verte.

Le président-directeur général de Five Nations Energy, Pat Chilton, estime que les Premières Nations peuvent s'impliquer davantage dans des projets énergétiques.

Darlene Solomon souligne qu’une stratégie énergétique régionale est élaborée pour la Nation Anishinabek qui permet d’examiner les tendances nouvelles et émergentes dans le secteur de l’énergie .

Kyle Matthews, responsable du développement économique de la Première Nation Chippewas de Rama, près de Barrie, souhaite plus d'occasions de formation des membres de sa communauté, pour qu'ils se sentent plus confiants et assument des rôles de leadership.

Une fois que nous aurons construit cela, nous pourrons vraiment développer notre infrastructure, de nouvelles entreprises , affirme-t-il.

Traité Robinson-Huron et réparations financières

Mme Madahbee-Leach souligne qu'une grande partie des discussions ont porté sur la réconciliation économique, sur la manière dont nous pouvons aller dans cette voie avec les entités qui souhaitent travailler avec les peuples autochtones .

Elle a abordé le règlement en vertu duquel les gouvernements de l’Ontario et du Canada prévoient verser chacun 5 milliards de dollars aux Premières Nations membres du traité Robinson-Huron comme indemnisation des redevances.

Les communautés visées par le traité Robinson-Huron ont potentiellement l'une des plus grandes opportunités dans l'histoire de s'impliquer dans l'économie de cette région , affirme-t-elle.

Dawn Madahbee-Leach estime que les communautés de la Nation Anishinabek ont une grande opportunité en vertu des indemnisations qui seront versées dans le cadre du traité Robinson-Huron.

L'une des choses que nous devons tous faire est d'élaborer dès maintenant une stratégie sur la façon dont nous pouvons accroître les fonds que nous pourrions recevoir , ajoute Dawn Madahbee-Leach.

La Nation Anishinabek souhaite présenter ce forum économique annuellement.

Avec les informations de Bienvenu Senga