La demande pour les paniers des banques alimentaires a doublé en Ontario depuis 2019.

C'est ce que dévoile le rapport Bilan-Faim publié mercredi par Banques alimentaires Canada.

Il y a des parents qui sautent des repas pour pouvoir nourrir leurs enfants. Il y en a qui ne peuvent même pas se permettre ça et se tournent vers les banques alimentaires affirme Kirstin Beardsley, PDG de Banques alimentaires Canada. Elle avoue avoir le cœur brisé .

Or, cette augmentation est exponentielle depuis un an, lit-on dans le rapport. Le nombre de visites dans les banques alimentaires de la province a augmenté de 40 % entre mars 2022 et mars 2023.

Selon Carolyn Windsor, une bénévole à à la banque alimentaire Daily Bread de Toronto, de plus en plus étudiants universitaires, par exemple, viennent chercher des paniers.

Neil Hetherington, le PDG de Daily Bread, pour sa part, constate que le coût de la vie dépasse de plus en plus les moyens des gens.

L'Ontario en augmentation

L'Ontario est la province canadienne où l'usage des banques alimentaires a le plus augmenté en un an.

L'organisation a sondé 499 banques alimentaires en Ontario pour son bilan annuel.

Près de 681 292 Ontariens se sont rendus dans une banque alimentaire cette année.

Toujours selon ce même rapport, la tranche d'âge 45-64 ans représente le plus de visiteurs en Ontario avec 20,9 % des visiteurs. Les 31-44 ans représentent quant à eux 20,6 % des bénéficiaires. De plus, les mineurs représentent 30.6 % des clients de ces banques.

Des bénévoles sont toujours recherchés

Mme Windsor est bénévole à la banque alimentaire Daily Bread à Toronto. Elle a commencé à prêter main forte un peu avant la pandémie et constate effectivement qu’il y a de plus en plus de besoins. J’enseigne à l’université et certains de mes étudiants font maintenant appel aux banques alimentaires. C’est quelque chose dont je n’avais jamais entendu parler avant.

Selon Mme Beardsley, PDG de Banques alimentaires Canada, il y a des difficultés face à cette demande. Il y a beaucoup de travail. Nous devons trouver le moyen d’obtenir de la nourriture, et nous devons recevoir des dons. Il faut que nous nous assurions que tous ceux qui viennent trouvent de la nourriture pour eux et pour leur famille.

Neil Hetherington, le PDG de la banque alimentaire Daily Bread, s'interroge. Nous devons nous poser des questions. Comment expliquer cette situation? . Selon lui, plus nous sommes dans une zone urbanisée, plus il y a de demandeurs d’aide. Leurs revenus ne sont pas suffisants par rapport à leurs dépenses. L’aide pour la nourriture est souvent demandée.