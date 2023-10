Avenir incertain pour Les Pommes de terre du Témiscamingue

La société Québec Parmentier entend liquider les actifs de la ferme Les Pommes de terre du Témiscamingue de Saint-Eugène-de-Guigues.

Cette vente s’inscrit dans une restructuration financière de Québec Parmentier, une société-mère de mise en marché et de commercialisation qui regroupe une trentaine de producteurs de partout au Québec.

Aux prises avec des créances qui dépassent les 55 millions de dollars, l’entreprise et ses filiales ont obtenu la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Québec Parmentier avait fait l’acquisition de cette ferme de Saint-Eugène-de-Guigues à l’été 2021. Dans les documents déposés en Cour supérieure, l’entreprise affirme que Les Pommes de terre du Témiscamingue, tout comme d’autres filiales acquises en 2021, ont subi des pertes financières considérables qui plombent son bilan.

L’entreprise mentionne qu'elle a surévalué les projections financières des Pommes de terre du Témiscamingue et qu'elle a payé un prix trop élevé pour l'acquisition de cette ferme. Québec Parmentier parle aussi d'un coût des intrants plus élevé, d'une mise en marché plus complexe de la production à Saint-Eugène-de-Guigues et d’un contrôle des coûts insuffisant, résultat notamment de sa localisation géographique.

Un plan pour assurer sa survie

La vente des Pommes de terre du Témiscamingue et d’une autre ferme située en Outaouais fait partie du plan de restructuration amorcé par Québec Parmentier afin d’assurer sa survie.

Il sera procédé à la liquidation ordonnée des activités de deux fermes qui n’ont aucun impact ni synergie et valeur ajoutée aux activités actuelles de l’entreprise, n’entraînant ainsi aucun impact sur la capacité de l’entreprise à garantir ses approvisionnements à ses clients et consommateurs , nous a répondu Québec Parmentier par courriel.

L’entreprise ajoute que ces deux fermes compléteront leur production respective pour leur marché [actuel] pour la saison et qu’une liquidation ordonnée et graduelle des activités aura lieu cet automne .

Un plan d’accompagnement sera [mis en œuvre] pour soutenir les employés impliqués par cette orientation , assure-t-on.

La direction des Pommes de terre du Témiscamingue a décliné notre demande d’entrevue en nous réorientant vers la déclaration de Québec Parmentier.