Autobus retirés par la STS : retour à l’horaire régulier jeudi matin

Tout le réseau de la Société de transport du Saguenay (STS) sera de retour selon l'horaire régulier jeudi matin.

La situation avait déjà été presque complètement rétablie mercredi après-midi, avec un horaire normal accompagné de retards attendus.

Jusqu'à une trentaine de départs avaient été annulés mardi après-midi et mercredi matin.

La STS tente toujours de minimiser l'impact du retrait de 12 autobus sur les services aux usagers.

Mardi matin, un autobus de type Vicinity a pris feu dans l'arrondissement de La Baie, probablement en raison d'un bris électrique, obligeant la STS à retirer de la route tous ces véhicules par mesure préventive. Mercredi matin l'organisme a réussi à réduire le nombre d'annulations de trajets. La STS tente présentement d'obtenir d'autres autobus auprès d'autres transporteurs.

Ouvrir en mode plein écran Les 12 autobus de marque Vicinity de la Société de transport du Saguenay ont été remisés le temps de trouver la cause d'une défaillance électrique sur un d'entre eux. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

La société de transport avait mentionné mardi que les autobus ne seraient pas remis en service le temps que des inspections révèlent la source du problème.

Un avenir incertain

Du côté du président de la STS , Claude Bouchard, il admet que l’avenir de l’utilisation de ces véhicules est remis en question.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Claude Bouchard est le président de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

C'est sûr qu'on parle aux sociétés présentement qui ont vécu le même problème que nous autres, puis c'est sûr qu'il faut regarder, sur du moyen ou long terme, on va faire quoi avec ces autobus-là, parce qu'au bout de la ligne, on me dit aussi que, au niveau de la fiabilité au niveau mécanique, ce n'est pas à l'extrême. On a souvent de ces autobus-là qui sont au garage. Alors c'est sûr qu'il faut commencer à se poser des questions un petit peu là par rapport à l'utilisation de ces autobus-là , a exprimé le conseiller municipal en entrevue à Radio-Canada.

Ces autobus de plus petite taille, soit 22 places assises, et mus au diesel ont été mis en service en 2019 à Saguenay. Vicinity est une compagnie canadienne basée en Colombie-Britannique, mais les autobus seraient fabriqués en Chine.

Avec les informations de Louis Martineau