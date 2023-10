Mobilisée par les décisions du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier des droits des jeunes LGBTQ+, un groupe religieux tente de recruter des membres pour le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs, dans l’espoir d’influencer le choix de ses candidats aux élections.

Faytene Grasseschi, qui dirige l’organisme à but non lucratif 4 My Canada, veut exercer de la pression pour que le parti, au pouvoir depuis 2018, présente des candidats qu’elle qualifie de pro-droits des parents aux prochaines élections provinciales.

L’expression droits des parents est souvent utilisée — notamment par le premier ministre Blaine Higgs — dans le débat entourant la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles publiques de la province.

Cette politique exige maintenant que les écoles informent les parents si leur jeune de moins de 16 ans souhaite utiliser un autre prénom ou pronom que ceux qu'ils lui ont attribués à la naissance. Les défenseurs des élèves LGBTQ+ soutiennent qu’il s’agit d’une forme de divulgation forcée qui peut mettre en danger certains d'entre eux.

Faytene Grasseschi appuie les changements à la politique 713

Faytene Grasseschi appuie ces changements. Nous voulons nous assurer qu’il y a des candidats qui appuient fortement les droits parentaux, des candidats qui vont représenter des familles, la communauté religieuse et les enjeux qui nous tiennent à coeur , a-t-elle déclaré sur la chaîne YouTube d’affaires courantes Faytene TV, qu’elle a fondée, et qui compte plus de 13 000 abonnés.

Nous vous dirigeons vers le PCNB , parce que c’est le parti le plus susceptible d’avoir des candidats en faveur des droits des parents , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Faytene Grasseschi produit des émissions d'affaires courantes qu'elle anime sur YouTube. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Faytene Grasseschi souligne que les investitures à l'échelle locale peuvent être décidées par une poignée de votes seulement, et que ses abonnés peuvent ainsi faire une différence.

Ce soutien envers le parti n’est pas une nouveauté. En juillet, elle encourageait les abonnés à sa chaîne de devenir membres du PCNB pour appuyer Blaine Higgs dans un vote sur la révision de son leadership.

Les changements à la politique 713 avaient créé une rébellion au sein du parti. Certains progressistes-conservateurs demandait un tel vote de défiance contre le premier ministre, mais leurs démarches n’ont pas abouti.

Ouvrir en mode plein écran La question des droits des jeunes LGBTQ+ et de la politique 713 a mobilisé plusieurs personnes motivées par leurs convictions religieuses, notamment chrétiennes et musulmanes. Ci-dessus, une manifestation à Fredericton le 20 septembre. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Faytene Grasseschi a préféré ne pas accorder d’entrevue sur la possibilité de promouvoir certains candidats à l’approche des élections.

Encouragez les gens à s’impliquer dans la démocratie n’a rien de nouveau.4 My Canada le fait depuis des décennies, car c’est l’un des buts déclarés de l’organisme a but non lucratif , a-t-elle répondu dans un courriel à CBC / Radio-Canada.

S’engager, c’est notre force. La nation et nos communautés sont façonnées par ceux qui s’impliquent dans le processus. Alors je vais continuer à créer des rampes d’accès qui propulsent le public vers la pratique démocratique , avait-elle aussi déclaré en juillet dans une entrevue à CBC .

Mme Grasseschi ne dit pas si elle tentera d’être candidate du parti à la prochaine élection générale.

En 2021, elle avait brigué l’investiture de Saint John-Rothesay, une circonscription fédérale, pour le Parti conservateur du Canada. Le parti avait plutôt choisi Mel Norton, qui avait fini deuxième.