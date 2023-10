Une exposition dédiée aux trains au Musée Pop

Le Musée Pop de Trois-Rivières présente Train, transporteur de rêves jusqu’au 10 mars. L’exposition, créée par le Musée Pointe-à-Callière, en collaboration avec Exporail, retrace l’histoire du transport ferroviaire du pays en y ajoutant une touche trifluvienne.

Visuellement, l’exposition nous plonge dans l’esthétique de la fin du 19e siècle et du début du vingtième. Il faut voir les fabuleuses affiches Art déco du Canadien Pacifique, les répliques miniatures, les photographies et les objets venus d’une autre époque. Ils témoignent du modernisme de l’époque.

L’histoire du développement ferroviaire du pays commence en 1830. Avec la création de la Confédération canadienne en 1867 vient véritablement l'essor de ce développement dont le but était de réunir les provinces de l’Amérique du Nord britannique.

De larges panneaux nous racontent le développement du Canada, du Québec à travers la construction du chemin de fer, de son développement économique et touristique.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs peuvent voir les iconiques affiches du Canadien Pacifique. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

On va découvrir qu'à un moment donné le chemin de fer, ça n’allait pas bien. Ils ont embauché un Américain pour venir refaire le projet pour qu'enfin le train se rende à travers tout le Canada , raconte Claire Plourde, la responsable des communications et du marketing au Musée Pop.

On y apprend notamment qu’il a fallu 12 000 hommes et 5000 chevaux pour construire un tronçon de 321 km dans la grande région du Lac Supérieur. Dans l’Ouest, on a recruté 6000 travailleurs chinois que l’on payait trois fois moins cher que les autres travailleurs et qu’ils devaient acheter leurs propres provisions.

L’équipe du Musée Pop a ajouté une partie pour Trois-Rivières, nous dit Claire Plourde. Il faut savoir qu’à Trois-Rivières le train était important à une certaine période. D'ailleurs, notre gare a été classée patrimoniale, donc on a fait un panneau spécifique pour la gare de Trois-Rivières et nous, on avait quelques artéfacts dont un magnifique train Lionel dans notre collection qui est montré ici et un train qui est qui a été fait par un artiste d'art populaire.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs miniatures sont à l'honneur dans l'exposition. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Compter les wagons

Pour la responsable, le train est intimement lié à notre histoire. On s'est tous arrêtés sur le bord de la route pour regarder passer les trains quand on n'avait pas le choix d'arrêter, puis de les compter. En tout cas, nous autres c'était le jeu en famille, quand on arrivait à la traverse de train. On était pris là pour au moins cinq ou dix minutes, donc on comptait les trains et je pense que ça fait partie de la vie d'à peu près tous les petits Québécois.

Les visiteurs pourront pratiquement vivre l’expérience puisqu’un train miniature électrique est en fonction pendant l’exposition.