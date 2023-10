Une entreprise de construction poursuit la Ville de Winnipeg et l’Assiniboine Park Conservancy en justice et leur réclame plus de 16,8 millions de dollars. Cette dernière, Bird Construction Group, déplore le fait qu'elle n'a pas été complètement indemnisée et qu'elle n'a pas été en mesure d’effectuer correctement son travail sur l'attraction horticole The Leaf.

Dans une déclaration déposée par Bird Construction Group le 16 octobre dernier à la Cour du Banc du Roi du Manitoba, l’entreprise affirme que l’Assiniboine Park Conservancy a fait de fausses déclarations sur le projet et s'est rendue coupable d'abus de confiance en ce qui concerne le contrat de gestion pour la construction pour le Canada’s Diversity Garden, qui inclut The Leaf.

L’entreprise estime que les frais de 16,3 millions de dollars lui sont dus, en frais juridiques et dommages punitifs.

La plainte affirme que les actions de l’organisme à but non lucratif chargé du parc constituent un mépris insensible et gratuit pour les intérêts de Bird Construction Group et justifient l’octroi de dommages-intérêts punitifs .

Ces allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux, et aucune déclaration de défense n’a été déposée jusqu'ici.

La porte-parole de l’Assiniboine Park Conservancy, Laura Cabak, a indiqué que l’organisme reconnaît qu’il y a eu des problèmes lors de la construction de The Leaf, mais que l'organisme a l’intention de se défendre contre la plainte.

Il y a un désaccord entre les membres de l’équipe du projet concernant la responsabilité de ces questions et les coûts associés , a affirmé Laura Cabak, dans un courriel adressé à CBC/Radio-Canada.

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Winnipeg n’avait pas encore fait de commentaires sur cette affaire.

Problèmes autour de la construction

Le Canada’s Diversity Gardens avait initialement été annoncé en 2015 et a été financé par des dons privés et des fonds venant des trois ordres de gouvernement. La Ville de Winnipeg possède le parc Assiniboine où se situent les jardins, et l’Assiniboine Park Conservancy gère le parc.

The Leaf a ouvert ses portes en décembre 2022, soit deux ans après la date qui était initialement prévue à cause des retards dans la construction.

Au final, il a coûté 130 millions de dollars, alors que les estimations initiales s'élevaient à 75 millions de dollars.

L’organisme a initialement lancé un appel d’offres pour des services de gestion de la construction en décembre 2016, selon la déclaration présentée à la Cour.

La demande avait inclus des coûts de construction totaux estimés à environ 61 millions de dollars, avec une date d’achèvement fixée à octobre 2019.

Ouvrir en mode plein écran The Leaf devait initialement être terminée à la fin de 2020, mais cette date a été repoussée à 2021. Elle s'est finalement achevée en décembre 2022. Photo : Assiniboine Park Conservancy

Bird Construction Group a été désigné comme candidat retenu pour ce projet en février 2017. Le projet était suffisamment finalisé avant que l'entreprise ne soumette sa proposition, indique la plainte.

L’entreprise de construction reproche à l’Assiniboine Park Conservancy d'avoir influencé et retardé sa capacité à livrer ses services à cause des contraintes budgétaires et de temps. Selon Bird Construction Group, l'organisme n’a pas non plus été capable de fournir du personnel qualifié pour appuyer certains aspects de ce projet de construction.

En janvier 2023, Bird Construction Group a envoyé une mise en demeure à la Ville de Winnipeg et à l’Assiniboine Park Conservancy pour les avertir qu’elle réclamait un privilège de construction d’un montant d’environ 23,8 millions de dollars.

L’Assiniboine Park Conservancy avait payé 7 millions de dollars de cette somme à l'entreprise de construction qui réclame maintenant le montant restant par le biais de cette poursuite judiciaire.

Trois actions en justice ont été intentées en 2021 en lien à ce projet de construction, dont deux par l'Assiniboine Park Conservancy et une par une entreprise de construction sous-traitée par Bird Construction Group, qui alléguait qu’on lui devait encore environ 822 000 $ pour son travail sur le projet.

Avec des informations d’Ozten Shebahkeget