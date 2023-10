Mont-Joli : des actes de vandalisme dénoncés

Des actes de vandalisme ont été commis à Mont-Joli au cours des derniers jours. Plusieurs grilles d'égout pluvial ont été retirées, ce qui représente un danger pour les usagers de la route, déplorent le maire Martin Soucy et la Sûreté du Québec.

Selon l'élu, le ou les malfaiteurs ont retiré cinq ou six grilles et les ont laissé tomber au fond des égouts. Résultat : plusieurs trous béants ont été constatés dans la chaussée de certaines artères de Mont-Joli et ont mis en péril la sécurité des piétons et des automobilistes.

C'est une question de sécurité pour les jeunes et les moins jeunes, pour les automobilistes , énumère Martin Soucy.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les grilles ont néanmoins pu être récupérées et replacées par les employés de la Ville, ce qui a engendré des coûts additionnels pour l'administration municipale.

S'il n'a fait aucun blessé, le geste est loin d'être banal, indique la Sûreté du Québec, qui dit ouvrir l'œil dans le secteur. Soulignons qu’il s’agit d’un méfait au sens du Code criminel, qui peut entraîner de lourdes conséquences allant jusqu’à la négligence criminelle causant des blessures , a commenté Frédéric Deshaies, porte-parole du corps policier.

Le maire de Mont-Joli encourage la population à contacter la police si l'absence d'une grille d'égout est constatée, afin d'éviter que des citoyens se blessent.

Les vandales ne se sont pas limités à ces méfaits, ajoute Martin Soucy. Des chantiers de construction auraient également été ciblés. Des traces de pas et des écritures ont été laissées dans le béton frais du nouveau trottoir de l'avenue Villeneuve.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux