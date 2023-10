Un paysage ancien découvert sous la calotte glaciaire de l’Antarctique

Un décor figé dans le temps : des scientifiques ont découvert un vaste paysage de collines et de vallées verdoyantes, caché depuis des millions d'années sous les glaces de l'Antarctique, selon une étude publiée dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ce paysage plus grand que la Belgique serait resté intact pendant plus de 34 millions d'années, mais pourrait être libéré par la fonte des glaces due au réchauffement climatique, avertissent les chercheurs britanniques et américains à l'origine de la découverte.

Il s'agit d'un paysage sur lequel personne n'a jamais posé les yeux , dit à l'AFP le glaciologue Stewart Jamieson, de l'Université de Durham, au Royaume-Uni.

Les chercheurs n'ont pas eu besoin de nouvelles données pour le détecter. Ils ont simplement utilisé une nouvelle approche avec cette terra incognita située sous l'inlandsis de l'Antarctique oriental, bien moins connu que la surface de Mars.

Pour voir ce qui se cachait dessous, il a fallu envoyer des ondes radio dans la glace, survolée par avion, puis analyser les échos, une technique appelée sondage radioéchographique.

Comme réaliser cette opération à l'échelle du continent antarctique – plus grand que l'Europe – constituait un défi de taille, les chercheurs ont utilisé des images satellites existantes de la surface pour tracer les vallées et les crêtes à plus de deux kilomètres de profondeur, explique Stewart Jamieson.

En combinant ces données avec celles du sondage radioéchographique, les scientifiques ont obtenu l'image d'un paysage creusé par une rivière, composé de vallées profondes et de collines abruptes, semblable à ceux qu'on trouve actuellement à la surface de la Terre.

C'était comme si on regardait par le hublot d'un avion et qu'on apercevait une région montagneuse en contrebas , décrit le glaciologue, qui compare ce paysage à la région de Snowdonia, dans le nord du pays de Galles.

Menace climatique

Cette étendue de 32 000 kilomètres carrés abritait des forêts et probablement des animaux, avant que la glace la recouvre pour la figer dans le temps .

Difficile de déterminer précisément quand le paysage a été exposé au Soleil pour la dernière fois, mais selon les estimations, c'était il y a au moins 14 millions d'années. L'intuition du Pr Jamieson est que cela s'est passé il y a plus de 34 millions d'années, lorsque l'Antarctique a commencé à geler.

Des chercheurs avaient auparavant trouvé un lac de la taille d'une ville sous les glaces de l'Antarctique, et les auteurs de l'étude espèrent y dénicher d'autres paysages.

Sauf que le réchauffement climatique pourrait menacer leur dernière trouvaille.

Le paysage se trouve heureusement à des kilomètres du bord de la calotte de glace, ce qui devrait le prémunir d'une prochaine exposition à la lumière.

Autre paramètre rassurant : ce monde caché n'a pas été touché par le retrait des glaces au cours d'anciennes périodes de réchauffement – comme celle du Pliocène, il y a de 3 à 4,5 millions d'années.

Cela dit, on ignore toujours quel serait le point de bascule climatique d’une réaction incontrôlée de fonte des glaces, souligne le Pr Jamieson.

Lundi, une étude a averti que la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental voisin risquait de s'accélérer considérablement dans les décennies à venir, et ce, même si le monde respectait ses engagements pour limiter le réchauffement climatique.