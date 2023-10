Tensions à Saint-Barnabé : un deuxième élu devant la Commission municipale

L’ambiance demeure extrêmement tendue au conseil municipal de Saint-Barnabé. Radio-Canada a appris qu’après Jimmy Gélinas, un deuxième élu devra s’expliquer devant la Commission municipale du Québec. Philippe Lafrenière sera lui aussi cité à comparaître pour des propos tenus lors d’une réunion à huis clos visant à négocier une entente de départ avec le directeur général Martin Beaudry.

Ce dernier avait été suspendu puis congédié en décembre 2022 parce qu’il n’avait pas été en mesure de boucler le budget de la Municipalité dans les délais prévus par la loi.

Le maire Guillaume Laverdière souhaite sa réintégration, alors que les conseillers qui mettent en doute ses compétences à exercer cette importante fonction veulent mettre fin à son lien d’emploi.

Des discussions entourant le possible retour de Martin Beaudry ont lieu depuis quelques mois.

Radio-Canada a obtenu copie d’une lettre ouverte signée par les six conseillers municipaux qui affirment former un groupe uni. Les signataires mentionnent avoir tendu la main au maire et estiment qu’il refuse de travailler en équipe.

Selon nos informations, pour une deuxième séance de suite, le maire Guillaume Laverdière sera soumis à un vote de non-confiance à la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 7 novembre.