Il y a 20 ans, la « Wilfredmanie » déferlait sur l’Acadie et le Québec. Wilfred LeBouthillier faisait chavirer les cœurs avec sa voix et sa guitare au son de Jean Batailleur sur le plateau de Star Académie à Montréal.

Star Académie demeure un beau souvenir pour le principal intéressé, même s’il n’en a pas vraiment eu connaissance, enfermé dans la bulle de l’émission. Ce n’est qu’après sa victoire qu’il a pu constater l’amour du public pour le pêcheur-chanteur.

On ne savait pas trop à quoi s’attendre quand on est sortis de Star Académie. Nous avons tous été surpris par l’engouement. On a reçu beaucoup d’amour d’un coup, des fois trop. Pas un humain n'est prêt à recevoir autant d'émotions. Il a fallu apprendre à gérer ça.

Une édition spéciale sur la « Wilfredmanie » a vite trouvé preneur dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

Cette dose d’amour a déferlé jusque chez lui, à Tracadie. Ses parents, Argentina et Aurèle, ont dû composer avec l’empressement des admirateurs qui voulaient tout connaître de Wilfred pendant qu’il était en tournée avec la troupe de Star Académie.

Je continuais ma vie d’artiste alors que les parents devaient gérer le monde qui cognait à la porte, qui voulait prendre des photos. Ç’a duré un bon trois à quatre ans. Chaque été, du monde débarquait chez nous. Mes parents ont bien pris ça, car il trouvait que c’était un honneur , raconte Wilfred LeBouthillier en entrevue au Téléjournal Acadie.

Une grosse machine

Star Académie a été une grosse machine pendant la première année. La tournée qui s’en est suivi a généré des millions de dollars en revenus, au point de se retrouver aux côtés de grosses pointures tels U2 et Coldplay dans le magazine Billboard, se souvient-il.

Ça a dérangé, je ne le cacherai pas. C’était gros. Il y avait un engouement de malade. À ce moment, on en a profité, car on savait qu’on ne ferait pas une carrière au complet à ce rythme.

Vingt ans plus tard, Wilfred LeBouthillier continue de vivre de sa musique après l'immense succès de Star Académie. Photo : Radio-Canada

Vingt ans plus tard, Wilfred LeBouthillier continue à vivre de sa musique, preuve que l’aventure de Star Académie n’aura pas été un simple feu de paille.

Je dis souvent que le chemin est facile pour être connu, mais le chemin est difficile pour être reconnu. C’est à toi de bâtir ta reconnaissance. Je fais ce que j’aime et je ne force personne à aimer ce que je fais. Si je peux faire ce que j’aime et que le monde aime ça, je vais continuer ce métier que j’adore , croit celui qui a composé cinq albums en solo et qui fait partie de la troupe des Gars du Nord depuis quelques années.

Comme gagner à la 6/49

Wanita McGraw a été une admiratrice de la première heure de Wilfred. Le soir de la victoire de son héros, elle attendait avec ferveur le résultat du vote du public.

On attendait le moment, on attendait le verdict. On dirait qu'on ne voulait pas y croire. On osait rêver, mais on ne voulait pas rêver. On disait "Ça va-tu bien arriver? Ça va-tu bien être lui? C'est-tu lui? Ce n'est pas lui?" , se souvient-elle.

Tout d'un coup, l’annonce. C'est la folie. On avait gagné à la 6/49. On avait gagné à la loterie. Ce n'était pas mêlant, c'est lui qui avait gagné, mais chacun de nous, on dirait qu'on avait gagné quelque chose.

Wanita McGraw explique que Wilfred nous donnait l'espoir, puis pas seulement en tant qu'artiste. Il nous donnait l'espoir que n'importe qui, n'importe où, autant ta vie peut être régulière ou simple ou normale, que si tu veux, on peut faire de grandes choses.

Un impact énorme

Le voisin et grand ami de Wilfred, Frédéric McGraw a fait de nombreux aller-retour entre Tracadie et Montréal pour encourager Wilfred pendant les émissions de Star Académie.

Plus ça avançait, plus ça devenait populaire. Les gens nous approchaient partout. Vu que je connaissais Wilfred, tout le monde voulait me parler. J’étais rendu un peu populaire, mais c’était parce que Wilfred était rendu là , se souvient-il.

Frédéric McGraw a été le voisin des LeBouthillier. Lui et Wilfred ont joué de la musique ensemble dans le duo musical Fred et Wilfred avant la frénésie de Star Académie. Photo : Radio-Canada

L’impact a été énorme, poursuit-il. Pour lui, parce qu’il a vécu pleinement cette aventure, mais aussi pour la communauté de Tracadie et de la Péninsule acadienne.

On était voisins, moi et Wilfred, des maisons collées. Chaque jour, il y avait des visiteurs qui venaient stationner devant chez moi et devant chez Wilfred. Ça arrivait par dizaines. Des autobus descendaient de Québec avec plein de touristes qui débarquaient avec les appareils-photo. On était chez nous, on passait la tondeuse, mais de l'autre côté, c'était une marée de monde qui venait visiter la maison. Ça allait toucher le bateau, ça signait le bateau de pêche, ramassait des roches , raconte Frédéric McGraw.

Le soir de la finale

André Saulnier avait pour mission de gérer la folie de la « Wilfredmanie ». Chaque dimanche soir, un bar de Tracadie était plein de gens venus écouter l’émission animée par Julie Snyder.

André Saulnier a été appelé à gérer la « Wilfredmanie » qui a déferlé sur la Péninsule acadienne en 2003. Photo : Radio-Canada

Le soir de la finale, il était présent au Studio Mel de Montréal, en compagnie des parents de Wilfred, en plus de nombreux fervents admirateurs arborant leurs drapeaux acadiens dans la foule.

J'étais à Montréal. Le bar à Tracadie était au maximum de sa capacité. L'ancien premier ministre Bernard Lord était là aussi. C'était incroyable. J'ai encore des frissons quand j’en parle aujourd'hui.

Le périple vers la finale a été mémorable pour André Saulnier. Il a vendu des milliers de t-shirts à l’effigie de Wilfred partout où il s’arrêtait, même au Québec. Les gens donnaient de l’argent pour les votes, jusqu’à des billets de 100 $ dans un chapeau.

Partout où l’on passait avec la voiture de Wilfred, on était là avec des t-shirts. Les gens venaient poser des questions d’où est-ce qu'il venait. C'était incroyable. On a passé au-delà de 10 000 t-shirts qu'on a vendus pour que les gens participent. Cet argent-là allait strictement pour faire des appels , se remémore-t-il.

À un bon moment pour la Péninsule acadienne

La « Wilfredmanie » est arrivée à un bon moment dans la Péninsule acadienne, racontent ceux qui étaient là à l'époque.

Ce n'était pas rose, ces années-là. L'économie n'était pas là, le travail n'était pas là, mais les gens avaient de l'argent pour voter pour Wilfred , raconte André Saulnier.

Wilfred LeBouthillier et Marie-Élaine Thibert, les finalistes de Star Académie 2003, de passage à l'émission Tout le monde en parle. Photo : A. Media / Karine Dufour

Ce n'était pas des années faciles , admet Wanita McGraw. Il y avait plein d'affaires qui se passaient avec l'économie. C'était quand même des périodes assez difficiles. Puis là, la "Wilfredmanie" est arrivée.

Ça a amené plein de touristes du Québec. Ça a eu des retombées économiques et touristiques. Ça a eu un très gros impact pour faire découvrir la région comme jamais on aurait pu le faire au niveau promotionnel , ajoute Frédéric McGraw.

Avec les informations de Mario Mercier et du Téléjournal Acadie