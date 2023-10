Opposition unanime contre la refonte électorale à Gaspé

Perdre un élu à l'Assemblée nationale en fusionnant les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure représenterait un important recul pour la Gaspésie et freinerait son développement socio-économique. C'est ce qui ressort de façon unanime de la première audience publique de la Commission de la représentation électorale dans l'Est-du-Québec, qui s'est tenue mardi soir à Gaspé.

Un texte de Martin Toulgoat

Alors que 80 personnes y ont assisté, une trentaine d'élus et de citoyens ont pris la parole pour demander le maintien des circonscriptions actuelles. Un statut d'exception permanent, comme celui des Îles-de-la-Madeleine, a aussi été exigé à maintes reprises.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a déposé un mémoire demandant le statu quo et le maintien de la circonscription de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour l’actuel député de Gaspé, qui a déposé un mémoire aux commissaires, cette refonte électorale avec un territoire couvrant 500 kilomètres de côtes met en péril la profession même d’élu en région.

Très honnêtement, le rôle de député, en tout cas c'est la définition que j’en ai, c'est d'être dans son milieu, d'aller chercher le pouls de ses citoyens et de ses citoyennes. Quand je regarde la réalité géographique qu'on nous propose, je trouve que ça va être difficilement conciliable.

Parmi les préoccupations exprimées mardi soir, notons l'immensité du territoire qui rendra moins accessible le ou la députée. Pour l’ex-ministre délégué aux régions Gaétan Lelièvre, cette proposition de nouvelles délimitations électorales pour la Gaspésie illustre le fossé idéologique qui sépare les grands centres des régions.

Gaétan Lelièvre Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Je vous exhorte de prendre acte des éléments que la population va vous donner ce soir parce que vous avez le sort des Gaspésiens entre vos mains.

L’ex-ministre reconnaît que les commissaires ont un travail à faire, mais il aimerait que leur analyse ne se limite pas au nombre d'électeurs.

Je vous invite fortement à prendre en considération les éléments humains, économiques et sociaux avant le simple chiffre de 51 000 électeurs et électrices , a ajouté l’ex-député de Gaspé qui se souvient d’avoir parcouru, en moyenne, 75 000 km par année pour sillonner le comté et se rendre siéger à l’Assemblée nationale.

La Commission de la représentation électorale estime que la Gaspésie est surreprésentée à l'Assemblée nationale, par rapport à la moyenne québécoise, en raison de son faible nombre d'électeurs. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le mouvement citoyen Solidarité Gaspésie estime, dans son mémoire, que l’accessibilité à un ou une élue doit être au cœur de la réflexion de la Commission de la représentation électorale.

Vous savez, la démocratie réelle ce n’est pas seulement de pouvoir de voter le jour des élections, mais aussi d’assurer la vitalité d’un tissu démocratique entre les élections. Ça, c'est le rôle du député, en rencontrant ses concitoyens, en tenant compte de leurs doléances. À l’inverse [il faut aussi] que ses concitoyens puissent s’adresser à leur député , explique Carol Saucier, porte-parole du mouvement citoyen.

Plus de 80 personnes ont assisté à l'audience publique sur la refonte électorale dans la circonscription de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L’Association des retraités des secteurs publics et parapublics de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine craint, de son côté, les contrecoups pour les plus démunis et les personnes âgées, dans une région qui est encore l’une des plus vieillissantes au Québec.

Les personnes âgées sont probablement celles qui comptent le plus sur l’appui de leur député lorsqu’elles rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les pouvoirs publics , explique le porte-parole régional Pierre Michaud. De là le rôle crucial de médiateur et d’ombudsman du député.

Perte de poids politique pour la Haute-Gaspésie

En plus de fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure, la Commission propose d'annexer la MRC de la Haute-Gaspésie à la circonscription de Matane-Matapédia, donc dans une autre région administrative. Plusieurs intervenants qui ont pris la parole devant les commissaires craignent que les municipalités de la Haute-Gaspésie ne soient pas entendues au sein d’un comté regroupant majoritairement des municipalités et villes bas-laurentiennes.

Les municipalités de la Haute-Gaspésie représentent, actuellement, 50 % des municipalités de la circonscription de Gaspé et elles ne représenteraient plus qu'un huitième dans le nouveau comté, donc l’accroissement de la circonscription de Matane-Matapédia se ferait au détriment de notre territoire , juge le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

La Commission en mode écoute

La Commission de la représentation électorale base notamment sa proposition sur le fait que les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure comptent respectivement 40 % et 29 % moins d'électeurs que la moyenne québécoise autorisée par la loi. Mais comme en 2017, où un statut d’exception a été accordé aux circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, d'autres facteurs seront pris en considération par la Commission de la représentation électorale avant de pondre son rapport final.

C’est sûr que les commissaires veulent affiner leurs connaissances des réalités régionales, veulent évaluer le sentiment d’appartenance de la population envers son milieu, donc ils cherchent également à savoir si les délimitations proposées, ont du sens pour la population , remet en perspective Julie Saint-Arnaud Drolet, porte-parole de la Commission de la représentation électorale.

Ces audiences publiques, débutées depuis le 10 octobre en province, se poursuivent mercredi à Matane et jeudi octobre à New Richmond. Des arrêts sont aussi prévus à Laval et Montréal.

Ces consultations publiques se tiennent jusqu'au 15 novembre.