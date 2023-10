Fausses annonces : gare aux arnaques de bois de chauffage, prévient la police de Saguenay

À l'approche de l'hiver, plusieurs petites annonces frauduleuses circulent pour des cordes de bois de chauffage à vendre. Le Service de police de Saguenay (SPS) désire mettre en garde la population contre des arnaques sur les sites de reventes, comme celui de Facebook Marketplace.

Au cours des dernières semaines, la police a reçu près d’une vingtaine de signalements pour cette arnaque. Parmi celles-ci, une dizaine de plaintes officielles ont été déposées.

Porte-parole du SPS, Luc Tardif, explique que si l'annonce semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.

Si le prix est trop bas, comparativement à ce que les autres vendeurs affichent, il faut définitivement se poser des questions.

Luc Tardif est le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS). (Photo d'archives)

Fraudes fréquentes

D’après le policier, les fraudeurs s’adaptent à la période de l’année pour tendre un piège aux gens. Ces dernières semaines, il y a les cordes de bois, mais dans la période de déménagements, on peut retrouver plusieurs annonces pour des électroménagers, par exemple.

Ces vendeurs utilisent souvent le même modus operandi lorsque de potentiels acheteurs les contactent. C’est toujours une demande de dépôt d’argent pour garantir la livraison, exprime Luc Tardif. On rappelle à la population d’éviter de faire des dépôts. Si vous souhaitez vraiment le faire, ne donnez pas immédiatement le mot de passe et tenez-vous loin des dépôts automatiques.

Il y a quelques indices qui permettent d’identifier les annonces frauduleuses. Le porte-parole du service de police prévient que si les vendeurs souhaitent régler rapidement la transaction, il faut se méfier. Les profils qui ont été créés récemment et qui ont peu d’amis sont aussi des indices.

Jason Belley, un résident de Jonquière a écrit à plusieurs personnes afin de se procurer du bois et trois ont tenté de le frauder. Il explique que aux premiers abords, la conversation semblait bien aller. Mais quand est venu le temps de payer pour les cordes de bois, les choses se sont montrées de plus en plus louches.

Il me disait, ça me prend un virement, ça me prendrait 50 % des frais, puis ensuite le reste va être payable sur livraison. Puis là, puis rendu là, c'est sûr que je me suis mis à me poser des questions. Moi, j'ai continué à discuter avec eux, puis plus ça allait, plus ça ne fonctionnait pas. Il y en a même un que j'avais vu qui était localisé à Jonquière, près de chez moi et je lui ai demandé d'aller remettre l'argent en mains propres, puis tout de suite, il a refusé. Il a dit qu'il ne fonctionnait pas comme ça. Puis la conversation s'est close .

Jason Belley veut sensibiliser la population aux potentielles fraudes de ventes de bois.

Signalements

Le SPS encourage les personnes arnaquées à dénoncer leur mauvaise expérience.

Étant donné le nombre important de fraudes du genre, il devient difficile pour les policiers d’enquêter chaque dossier, mais les signalements peuvent être très utiles selon Luc Tardif.

Ça nous permet de faire des liens entre les différents dossiers et ça nous aide aussi à identifier la ou les personnes qui commettent ce type de fraude , a-t-il conclu.

