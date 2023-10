La mesure d’expulsion visant Simon Croz est suspendue

L'ancien directeur général du Cinéma Paralœil de Rimouski, Simon Croz, est en voie d'obtenir son statut de résident permanent. Selon un message qu'il a publié sur Facebook, la mesure d'expulsion qui le visait a été suspendue par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le Pistolois martèle depuis des mois qu'il a été victime d'une erreur administrative lors du renouvellement de son permis de travail – son cinquième en sept ans. Il est privé d’emploi, mais aussi de revenus et d’assurance-maladie depuis six mois.

En entrevue avec Radio-Canada, le principal intéressé explique avoir reçu le 19 octobre dernier une lettre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lui validant la conformité de sa demande de résidence permanente. Cette missive annule du même coup la mesure d’expulsion transmise par l’ ASFC , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le milieu s'était mobilisé pour que Simon Croz demeure au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Depuis qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, plusieurs voix se sont élevées au Bas-Saint-Laurent pour que le ministère revienne sur sa décision. Une campagne intitulée #UnispourSimon s'est même mise en branle, à l'initiative du député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, pour presser IRCC de changer de cap.

On a gagné une bataille, mais la guerre est loin d’être terminée

Même si le ministère a effectivement fait volte-face, le statut de Simon Croz est loin d’être régularisé. Pour ma famille, c’est quand même un soulagement , admet-il. Ceci dit, on reste sur nos gardes .

Fin septembre, le Pistolois d'adoption a formulé une demande pour obtenir un permis de travail ouvert, qui constituerait la clé pour retrouver un statut au Canada, avec tous les avantages qui y sont associés. Cette demande a été classée urgente le 19 octobre, gracieuseté du député bloquiste de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Ouvrir en mode plein écran Formuler une demande auprès du ministère de l'Immigration peut rapidement se transformer en parcours du combattant. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Les délais pour un permis de travail, on parle d’un autre six mois! nuance Maxime Blanchette-Joncas. Imaginez, ce serait en février prochain , poursuit l’élu, calculant que M. Croz pourrait ainsi passer près d’un an sans travailler, alors qu’il était bien disposé à le faire.

Disons qu'il est encore trop tôt pour sabrer le champagne, mais c'est peut-être le moment de le mettre au frigo.

Loin d’être le seul

Tant que sa situation ne sera pas résolue, la campagne #UnispourSimon restera active et pourrait même changer de forme, prédit le cinéaste. Il souhaite devenir un acteur de changement, pour toutes les autres personnes se butant à la bureaucratie qui, contrairement à lui, n’obtiennent pas d’attention médiatique.

Ce n'est pas normal qu'au niveau de l’ IRCC , on ne puisse pas avoir accès à des agents, soit rapidement au téléphone, soit même éventuellement avoir des représentations locales, des gens qui seraient un petit peu plus proches de la réalité qu'on vit , déplore le Français d’origine.

Il y a des raisons systémiques qui font que le système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner , note Simon Croz.

Trop de gens, rappelle pour sa part son député, sont confrontés à cette source d’inquiétude. Et Maxime Blanchette-Joncas dit en être témoin quotidiennement dans sa circonscription.

Des gens ont perdu espoir et ils sont retournés dans leur pays d'origine, donc leur projet – leur rêve – de venir immigrer au Bas-Saint-Laurent a été détruit.

Le ministère canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est montré du doigt depuis plusieurs années pour ses délais de traitement dans les dossiers d’immigration, mais aussi pour son silence lors de l’analyse des dossiers.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Blanchette-Joncas, député du Bloc québécois dans la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques (Photo d'archives) Photo : Bernard Thibodeau

On est confronté à une machine qui est inhumaine , tranche le bloquiste Blanchette-Joncas. Cette situation est d'après lui inquiétante alors qu’Ottawa souhaite augmenter ses cibles d’accueil. [Le ministère] n’est même pas capable en ce moment de répondre à la demande actuelle.

Quant à Simon Croz, il commence déjà à planifier son retour sur le marché de l'emploi. Même s'il dit attendre d'obtenir son permis de travail avant de crier victoire pour de bon, il se permet de se projeter un peu plus sereinement.