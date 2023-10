Rita Baga aux premiers Rendez-vous de la drag ce week-end à Montréal

Le Palais des congrès de Montréal sera l’hôte samedi et dimanche des Rendez-vous de la drag, premier forum de la culture drag francophone au Canada. Rita Baga, co-porte-parole de l’événement avec Michel Dorion, nous parle de ce salon inspiré des RuPaul’s DragCon de Los Angeles, Londres ou New York.

Cela faisait plusieurs années que Rita Baga tentait de convaincre l’organisation des événements RuPaul’s DragCon de faire escale dans la métropole, alors qu’elle travaillait dans l’équipe de Fierté Montréal.

Ce n’était pas dans leurs plans, mais l’idée est restée là. Je me disais qu’il y avait, particulièrement au Québec, un attachement envers les drags, qu’elles aient participé à l’émission Drag Race ou non , explique la finaliste de Canada’s Drag Race: Canada vs. the World au bout du fil.

On trouvait que cette année, c’était aussi symbolique, avec la recrudescence de nos détracteurs. C’est un beau pied de nez, mais d’abord et avant tout, une belle occasion d’aller à la rencontre des gens.

L’événement montréalais rassemblera plusieurs artistes du Québec et de l’international, dont Barbada, Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal, Sasha Baga, les Belges Athena Sorgelikis et Drag Couenne ainsi que les Françaises Kam Hugh et La Big Bertha.

Un genre de Comiccon de la drag

À l’image des Comiccon, ces événements qui réunissent entre autres les adeptes de jeux vidéo, les Rendez-vous de la drag reposent principalement sur de grandes vedettes qui tiendront tout le week-end des kiosques au Palais des congrès.

C’est une occasion d’échanger avec les drags, mais aussi de les encourager, parce qu’elles ont de la marchandise, des photos, des bijoux ou des perruques. C’est comme un salon de l’exposant où l’exposant, c’est une drag.

Les Rendez-vous de la drag sont ouverts à tous les publics, qu’ils soient néophytes ou adeptes de la drag. L'événement est également ouvert aux enfants, la programmation excluant toute nudité et tout contenu vulgaire. Plusieurs cours 101 de la drag seront par ailleurs donnés au cours du week-end, du maquillage à la création de perruques.

Le Gala des drags avec Véronique Cloutier, Mathieu Dufour et Barbada

Les Rendez-vous de la drag se concluront en grand avec la présentation dimanche soir du Gala des drags animé par Michel Dorion et Rita Baga, où seront remis des prix comme Miss Personnalité , Extravaganza et Party animal de l’année.

Plusieurs personnalités comme Véronique Cloutier, Varda Étienne, Caroline Néron, Joe Bocan, Guillaume Pineault, Mathieu Dufour et Richardson Zéphir seront de la fête et remettront des prix. La soirée sera aussi ponctuée de performances de Geneviève Leclerc, de l’humoriste Anne-Sarah Charbonneau et des drags Ra’Jah Ohara, Icesis Couture et Barbada.

Le Gala des drags est une tradition depuis une quinzaine d’années. Malheureusement, avec la pandémie, ça fait plus de trois ans que ça n'a pas eu lieu. C'est un rassemblement de drags de tout acabit , explique Rita Baga.

Cette année, on l’a ouvert à toutes les drags du Québec, plutôt que seulement celles qui travaillaient au Cabaret Mado et au Cocktail. Comme de plus en plus de drags ne travaillent plus seulement dans le Village, on voulait l’ouvrir à plus grande échelle.

Les Rendez-vous de la drag se tiendront les 28 et 29 octobre au Palais des congrès de Montréal. Les billets sont disponibles sur le site de l'événement (Nouvelle fenêtre).