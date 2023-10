Le premier ministre François Legault a été catégorique : « jamais » les tarifs d'électricité résidentiels n'augmenteront davantage que l'inflation ou que 3 %.

Je continue à penser qu'on a pris la bonne décision de dire : "À l'avenir, les augmentations de tarifs chez Hydro-Québec n'excéderont jamais l'inflation ou 3 %, le moindre des deux! a-t-il affirmé pendant la période de questions mercredi après avoir été interpellé par le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon un enregistrement obtenu par Radio-Canada, le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, aurait dit à ses employés en septembre dernier qu'il fallait augmenter les tarifs d'électricité.

On a un bon exemple [du fait] qu'il ne faut pas toujours croire ce qui est dans les médias , a lancé le premier ministre.

Il a assuré avoir rencontré M. Sabia en début de semaine. Et j'ai été on ne peut plus clair : quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre entre l'inflation ou 3 %.

Le premier ministre a tenu à rassurer les Québécois. Ce qu'on est en train de faire avec Northvolt, la batterie, ça va être payant et ça n'aura aucun impact sur les tarifs résidentiels , a-t-il assuré.

Rappelons que le gouvernement a plafonné les tarifs d'électricité résidentiels à 3 % jusqu'au 31 mars 2025 par voie législative.

Des doutes

Peu de temps avant la période de questions, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a été moins catégorique, laissant planer l'idée d'une hausse éventuelle, ou encore d'une baisse, après 2025.

Il n'y a aucune autre augmentation qui est prévue avant le 31 mars 2025. Après ça, on verra. [...] On est un gouvernement qui est soucieux du coût pour les gens vulnérables, la classe moyenne, donc on va être cohérents avec ce qu'on a fait depuis 2018 , a-t-il affirmé.

M. Fitzgibbon a été requestionné sur le sujet après la période de questions. En 2025, si on veut faire ce que M. Legault a dit, il va falloir changer la loi , a-t-il indiqué.

« Les Québécois sont pris à la gorge »

La possibilité d'une hausse des tarifs d'électricité a fait réagir les partis d'opposition mercredi matin à l'Assemblée nationale.

Les Québécois sont pris à la gorge. Ils voient leurs taux d'intérêt qui augmentent, ils voient les paiements hypothécaires augmenter, ils voient leur loyer augmenter, ils voient [le coût de] leur épicerie augmenter. Ils n'ont pas besoin que le gouvernement en rajoute une couche , a fait valoir le libéral André Fortin.

Selon le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, les tarifs devraient être confiés à un examen objectif à la Régie de l'énergie .