Le républicain Mike Johnson, fidèle allié de Donald Trump, a obtenu les votes nécessaires pour devenir président de la Chambre des représentants des États-Unis, mettant ainsi fin à trois semaines chaotiques de blocage au Congrès.

L'élu de la Louisiane, inconnu du grand public, a réussi à obtenir 220 voix lors du scrutin mercredi après-midi.

Je pense qu'il sera un président de la Chambre fantastique , a déclaré Donald Trump mercredi au palais de justice de New York, où l'ex-président, désormais le favori républicain à la présidentielle de 2024, est jugé pour fraude commerciale.

M. Trump a soutenu qu'il n'avait pas entendu un seul commentaire négatif [au] sujet [de Mike Johnson]. Tout le monde l'aime .

En plus d'embarrasser la droite, l'impasse à la Chambre a empêché jusqu'ici le Congrès de répondre à la demande du président Joe Biden d'une aide à l'Ukraine et à Israël, en guerre respectivement contre la Russie et le Hamas.

Mike Johnson est le quatrième républicain à être choisi par son parti en 21 jours pour remplacer Kevin McCarthy, destitué lors d'un vote historique.

Une période chaotique

Ce vote met fin à des semaines de tumulte à la Chambre des représentants, ce qui a mis en exergue de fortes divisions entre modérés et trumpistes au sein du Parti républicain.

Ces divisions ont empêché tout débat dans un contexte d'urgence lié notamment au conflit au Proche-Orient alors que Joe Biden a demandé au Congrès d'approuver des milliards de dollars d'aide supplémentaire à Israël et à l'Ukraine.

Depuis l'éviction de Kevin McCarthy, le 3 octobre, à l'issue d'un vote inédit réclamé par un groupe restreint d'élus ultraconservateurs, les républicains s'étaient montrés incapables de parvenir à un compromis interne sur l'identité du nouveau président de la Chambre. Trois candidats précédents – Steve Scalise, Jim Jordan et Tom Emmer – ont jeté l'éponge, faute d'obtenir ou d'avoir la certitude d'obtenir les 217 voix nécessaires en session plénière.

Nous rétablirons la confiance dans cette institution. Nous ferons avancer un programme politique conservateur complet, nous combattrons les politiques nuisibles de l’administration Biden et nous soutiendrons nos alliés à l'étranger.

Mike Johnson a été élu président de la Chambre des représentants des États-Unis le 25 octobre 2023. Photo : Getty Images / Alex Wong

Qui est Mike Johnson?

Ayant fait son entrée à la Chambre des représentants en 2017, M. Johnson y sera le président le moins expérimenté depuis des décennies. Il est surtout connu comme étant un des 126 républicains de la Chambre qui avaient demandé à la Cour suprême d'annuler les résultats des élections dans les États que M. Trump avait perdus à l’élection présidentielle de 2020.

M. Johnson a refusé de répondre à une question portant sur cette démarche lors d'une mêlée de presse peu après sa nomination mardi soir, tandis que certains élus républicains présents à ses côtés ont hué et chahuté la journaliste qui a posé cette question.

Cet avocat de 51 ans a fait son entrée à la Chambre des représentants après avoir suscité la controverse avec des lois considérées comme étant hostiles aux personnes LGBTQ+ en Louisiane. Ce père de quatre enfants a aussi voté contre la codification des protections fédérales pour le mariage homosexuel l'an dernier.

À peine entré en fonctions, M. Johnson a promis mercredi que le premier texte qu'il soumettra sera celui sur Israël, en guerre contre le Hamas.

Le plus grand allié de notre pays au Moyen-Orient est attaqué. La première proposition de loi que je vais soumettre à cet hémicycle dans un petit moment sera en soutien à notre cher ami, Israël , a dit l'élu de la Louisiane dans un discours prononcé juste après le scrutin qui l'a porté à la présidence de la Chambre.

Le président américain, Joe Biden, a félicité M. Johnson et l'appelle à collaborer avec les démocrates afin de servir les intérêts du pays.

