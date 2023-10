En Saskatchewan, le Syndicat des infirmières dénonce la pénurie de personnel

Des centaines de personnes, dont des infirmières et des étudiants en soins infirmiers, se sont rassemblées mercredi au parc Wascana, afin de dénoncer la pénurie « continue » de personnel de santé en Saskatchewan.

Le Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, qui est à l’origine de cet événement, considère que cette pénurie a des répercussions sur l'ensemble du système de santé de la province.

Le rassemblement est une réponse à l'insuffisance des mesures prises pour remédier à la pénurie continue de personnel infirmier, qui s'aggrave sans cesse , indique un porte-parole du syndicat dans un communiqué publié mardi.

Ce dernier dénonce également des problèmes de sécurité des patients et une baisse de la qualité des soins qui inquiètent le personnel de santé.

Infirmier aux urgences de l'Hôpital général de Regina participant au rassemblement, Wyatt Munson affirme qu’il constate quotidiennement les effets de la pénurie d'infirmières.

Publicité

Il estime que cette pénurie a des effets négatifs notamment sur la qualité des soins prodigués aux patients dans toute la province.

[Les patients] en ont assez d'être placés dans un couloir où ils ne peuvent pas voir leurs infirmières ou les appeler quand quelque chose se produit , explique Wyatt Munson. Les familles sont frustrées lorsqu'elles voient leurs proches subir de longs temps d'attente.

Selon lui, la fermeture des centres d'urgence dans certaines régions rurales de la Saskatchewan a inondé les urgences des grands centres comme Regina et Saskatoon.

Le fait d'avoir parfois jusqu'à plus de 100 patients, des gens qui crient et qui hurlent, et tout le monde qui court pour s'occuper des gens [...] cela crée un environnement de travail très accablant pour beaucoup de nouveaux employés , poursuit Wyatt Munson.

Il ajoute que la pénurie touche également les infirmières plus expérimentées, car elles doivent s'assurer que le service fonctionne correctement tout en se préoccupant de donner aux nouvelles recrues les conseils dont elles ont besoin.

Publicité

Par ailleurs, Wyatt Munson croit que la province doit mettre l'accent sur le maintien du personnel en poste plutôt que sur le recrutement de nouveaux employés.

Si nous disposons d'une meilleure stratégie de rétention pour que le personnel expérimenté reste dans notre système, nous pourrons alors former et encadrer correctement les nouveaux employés pour que notre main-d'œuvre soit plus compétente.

Avec les informations de Stefani Langenegger