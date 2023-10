Le réseau des banques alimentaires crie à l’aide devant la hausse des demandes

Près de 35 000 personnes ont recours à l’aide alimentaire chaque mois en Mauricie et au Centre-du-Québec. Depuis 2019, il s’agit d’une hausse de 27 %, du jamais-vu selon des organismes de la région qui demandent une aide financière d’urgence aux gouvernements.

Les banques alimentaires du Québec réclamaient 18 millions de dollars la semaine dernière, après avoir épuisé les 6 millions déjà octroyés par le gouvernement Legault, en juillet.

Pour Moisson Mauricie / Centre-du-Québec (MCDQ), le Bilan-Faim 2023 n’annonce rien de bon.

Le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles , soutient son directeur général, Gaël Chantrel.

En seulement un an, de 2022 à 2023, les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de 10 % et les profils des utilisateurs se diversifient de plus en plus, constate l’organisme.

On pense souvent à des gens sur l’aide sociale ou qui reçoivent une pension de vieillesse, mais maintenant on a vraiment des travailleurs, des étudiants, des personnes de pleins d’horizon qui se présentent à nous

La coordonnatrice générale du Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) à Trois-Rivières, Sylvie Tardif, aide depuis 40 ans des gens à se trouver un emploi. Récemment, elle a revu une femme qu’elle avait aidé demander de l’aide dans des banques alimentaires.

Elle travaille dans deux restaurants pour arriver à faire 35 heures par semaine et elle n’y arrive pas financièrement ! , se désole Mme Tardif.

Ça fait 40 ans que je travaille en milieu de pauvreté et je n’ai jamais vu ça, les gens qui ont aussi faim. Nous on modifie plusieurs de nos activités pour qu'il y ait de la nourriture dans nos activités. On augmente les collations, on augmente le montant d’argent qu'on met dans nos cuisines communautaires

Aux Artisans de la paix à Trois-Rivières, les familles sont maintenant plus nombreuses à venir chercher de la nourriture.

Avant on avait une quinzaine de familles qui venaient ici, mais dans la dernière année on reçoit 30, 35 familles par mois , raconte Charline Vaugeois.

Quelques chiffres Sur 34 928 personnes demandant de l’aide alimentaire dans la région, 10 828 sont des enfants.

Les personnes seules représentent 56 % des ménages aidés. C’est 18,5 % de plus que la moyenne provinciale.

Les ménages ayant un revenu d’emploi ou d’assurance-emploi représentent 16,3 % des ménages aidés.

Les ménages ayant un revenu de pension de vieillesse ou d’une rente de vieillesse représentent 11,6 % des ménages aidés. Source : Moisson Maurice / Centre-du-Québec

Un manque de denrées

Les banques alimentaires constatent une hausse des demandes d’aide alimentaire, mais reçoivent aussi moins de nourriture de leurs sources d’approvisionnement usuelles, telles que les épiceries.

Selon Charline Vaugeois, c’est en partie dû aux applications pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Au lieu que la nourriture soit donnée, elle est congelée ou vendue à rabais par les épiceries. Les épiceries vivent elles aussi avec l’inflation donc elle ont mis des moyens en place , explique-t-elle.

Des gens défavorisés prennent le repas chaque jour dans cette salle à manger de l'organisme Artisans de la Paix. Photo : Radio-Canada

Ainsi, chez les Artisans de la paix, on divise maintenant les portions en plus petite quantité pour permettre à un plus grand nombre de personne d’avoir accès à une diversité d’aliments.

Avant, les gens pouvaient repartir avec plusieurs sacs. Maintenant, ce sont quelques articles , affirme Charline Vaugeois.

L'année dernière, Moisson MCDQ estime avoir remis des denrées équivalent à une valeur marchande de 31 millions de dollars et ce n'est toujours pas suffisant, clame le président du conseil d'administration de l'organisme, Jean Pellerin.

Ça va prendre de nouvelles ententes, des programmes, parce qu'on ne peut pas redemander de l'argent au gouvernement chaque trois mois. Il faut qu'il y ait une pérennité , indique-t-il.

À l’échelle de la province, 872 000 personnes ont recours au réseau des Banques alimentaires du Québec chaque mois en 2023, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport en 2022 et de 73 % en comparaison à 2019, selon Moisson.

Avec les informations de Raphaël Brouillette