Lors de la période de questions mercredi matin à l'Assemblée nationale, Mathieu Lacombe, le ministre responsable de la Culture et des Communications, affirme que la maison mère du réseau des Espaces bleus au Séminaire de Québec fait face à des « défis » et des « surprises ».

Il répondait à la porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications, la libérale Michelle Setlakwe, qui citait le reportage de Radio-Canada sur la sous-évaluation des aménagements requis pour la protection des objets.

Cet oubli à entraîner des délais et n'augure rien de bon, déjà que le budget de ce premier Espace bleu était passé de 47 à 60 millions en un an. Encore un projet mal ficelé, mal planifié et sous-estimé. Le ministre peut-il encore prétendre que c’est sous contrôle ? a-t-elle martelé.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de la maison mère des Espaces bleus au Séminaire de Québec sera livré deux ans. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le ministre Lacombe affirme que les conditions muséales, soit la luminosité, la température, et le taux d'humidité propice à la protection des objets ont été prises en compte dès le départ des travaux et de la conception du projet.

Bien sûr qu’en cours de route on a eu des surprises parce que c’est un bâtiment patrimonial, mais je pense que tout le monde peut comprendre ça [...]. Donc, oui, madame la Présidente, il y a des défis, mais j’aurais l’occasion dans les prochaines semaines de faire une mise à jour sur ce dossier.

Lors de l’échange, le ministre a laissé sous-entendre que le Parti libéral de Québec (PLQ) est opposé à des projets muséaux mettant en valeur la fierté québécoise.

Publicité

Ce n’est pas un projet [les Espaces bleus] apprécié par le Parti libéral du Québec , a-t-il laissé tomber avant de reprocher au PLQ d’avoir mis la clé sous la porte du Musée de l'Amérique francophone pendant l'austérité libérale . Or, le Musée de la civilisation, qui chapeautait le Musée de l'Amérique francophone, annonçait en janvier 2020, que les expositions prenaient fin pour laisser la place à d'autres projets prévus au plan de transformation du MAF en un nouveau complexe muséal .

Aménagements sous-évalués

Des documents obtenus par Radio-Canada indiquent que le programme de construction complété à l’étape de démarrage du projet ne prévoyait pas les exigences pour les conditions muséales notamment en lien avec le maintien des taux d’humidité de 40 % en hiver.

Les exigences pour la protection des collections ont été précisées à l'étape de planification , indiquent les documents et ont alors mené à une modification significative au programme .

Ouvrir en mode plein écran Le Pavillon Camille-Roy sera la maison mère du réseau des Espaces bleus Photo : Gracieuseté : Gouvernement du Québec

La portée des aménagements associée au maintien des conditions muséales dans une structure patrimoniale a été sous-évaluée à l’étape de démarrage […] Cette situation fait en sorte que l’élaboration des plans et devis accuse un retard de plusieurs semaines par rapport à l’échéancier planifié , signale un rapport d’avancement du projet préparé par la SQI en date du 4 mars 2022.

L’Espace bleu au Séminaire de Québec, la maison mère du réseau des Espaces bleus, devait ouvrir ses portes aux visiteurs cet été, mais accuse deux ans de retard sur l’échéancier initial.

Si les conséquences de la sous-évaluation des conditions muséales sur le budget du projet sont caviardées dans les documents obtenus par Radio-Canada, un rapport d'avancement en date du mois de mai indique qu'une demande de rehaussement budgétaire prévu en juin 2023 devait être formulée pour poursuivre le projet .