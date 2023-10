Situé en plein cœur d’un habitat de poissons, un ponceau ne peut être réparé à Stoke

La municipalité de Stoke est forcée de retarder les réparations du 13e rang à Stoke qui s'est affaissé lors des pluies diluviennes l'été dernier, notamment en raison d'un habitat de poisson qui se trouve sous un ponceau. Résultat : des propriétaires de résidences secondaires ne peuvent plus accéder à leur chalet depuis maintenant quatre mois.

La route est littéralement coupée en deux par un trou d'eau. C'est la force des eaux qui a emporté un ponceau en juin dernier.

Le directeur des services municipaux à Stoke, Jonathan Lemaire, soutient que c'est une problématique plus grande que l'on peut penser. Il précise que cela fait des années que ce ponceau est problématique . Durant la saison estivale, des études hydrauliques ont été effectuées, puis la réparation a été repoussée notamment en raison des vacances de la construction ou encore par la pénurie de matériel.

Chaque année, après le 15 septembre et jusqu'au 15 juin, il ne peut y avoir de travaux dans le secteur puisque c'est un habitat de poisson. Pour ne pas déranger la faune dans les cours d'eau , stipule Jonathan Lemaire .

M. Lemaire ajoute qu'à la suite de recommandations de Pêches et Océans Canada, la municipalité est en train de regarder comment les travaux peuvent se faire tout en s'assurant du libre écoulement de l'eau, du passage du poisson, tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

Le directeur des services municipaux renchérit que puisqu'il n'y a pas de résidences permanentes situées sur le territoire coupé par la route, le degré d'urgence n'est pas le même que si c'était un quartier résidentiel. Une dérogation au règlement semble plus compliquée dans ce cas-ci.

Les permissions spéciales, on les a moins lorsqu'on tombe dans des cas de chalets. Il n'y a pas d'urgence pour la vie, pour la sécurité.

On fait vraiment tout ce que l'on peut, on n'a vraiment pas chômé dans ce dossier , assure-t-il.

Je comprends que le citoyen qui habite de l'autre côté, c'est lui qui vit la problématique directement. On fait vraiment tout ce que l'on peut pour essayer de les aider.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Stoke, Anne Turcotte et le directeur des services municipaux, Jonathan Lemaire. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

On est solidaires avec ces gens-là , poursuit la directrice générale, Anne Turcotte. Cependant, j'aimerais quand même rajouter qu'on a fait un choix de société de protéger l'environnement. Nous, la municipalité, on est le dernier pallier de gouvernement à devoir appliquer ces règles-là. Si on ne respecte pas ces obligations-là, on est au contraire au respect de l'environnement.

Je comprends qu'il y a des personnes qui sont impactées directement, mais en même temps il faut voir plus large que ça et de voir l'impact que ça aurait de faire des travaux et de porter atteinte à la vie aquatique.

Une première estimation des travaux s'élevait à 115 000 $. La Ville s'est dotée d'un règlement d'emprunt de 500 000 $ pour effectuer ce genre de travaux. Le montant final sera déterminé selon ce qui sera autorisé par Pêches et Océans Canada.

Impossible pour la municipalité de dire pour l'instant à quel moment le ponceau pourrait être réparé.

Pêches et Océans Canada [MPO] a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. Dans un courriel, le ministère indique toutefois qu'il travaille avec la municipalité afin de bonifier la conception de la structure projetée, et ce, afin d’assurer la libre circulation du poisson. Le MPO est toujours en attente d’une demande d’examen incluant les différents scénarios proposés incluant les plans et devis du concept retenu. Bien que le projet soit planifié pour être réalisé dans la période sensible pour le poisson et son habitat, le MPO n’a pas établi pour l’instant des périodes de restriction pour ce projet.

Propriétaires coincés

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Lachapelle est propriétaire d'une terre à bois à Stoke. Photo : Radio-Canada

Le copropriétaire de la compagnie Le Boisé, Guillaume Lachapelle, a sa terre à bois à Stoke. Avec les grosses pluies, il indique lui aussi avoir eu des bris sur ses chemins et sur un ponceau, mais qu'en raison de la route coupée en deux, impossible de faire les réparations. Il ne peut pas non plus faire ses travaux d'aménagement habituels sur sa terre à bois.

La plus grosse problématique c'est qu'on ne peut faire venir ni matériel, ni machinerie, ni quoique ce soit. On aimerait que les choses avancent plus rapidement. Si on moins on avait un horizon, mais là, on n'en a pas du tout.

Le propriétaire met de l'avant que cela fait des années que le 13e rang est mal entretenu. Il ajoute que depuis qu'il est propriétaire de sa terre en 2011, il estime que le ponceau en question a été emporté trois fois par les eaux. Ça s'étire et c'est très désagréable. Nous ça fait quatre, cinq mois qu'on n'a plus accès à notre terrain.

Il est d'avis que la faune et la flore doivent être protégées, mais déplore que le dossier s'étire autant.

Avec les informations de Pierrick Pichette